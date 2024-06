1 08-Kapitän Tevfik Ceylan und der 1:1-Torschütze Mokhtar Boulachab jubeln. Foto: Marc Eich

Das Meisterschaftsfinale in der Oberliga wird von einem Krimi geprägt: Der FC 08 besiegt Pforzheim mit 3:2 – Direktkonkurrent Großaspach muss in Holzhausen kurz vor dem Ende das 1:1 hinnehmen. Göppingen ist Vizemeister. 4100 Zuschauer erleben im Friedengrund einmalige Momente.









Was für ein großer Tag für den FC 08. Die Villinger haben ihr großes Ziel erreicht. Mit dem entscheidenden 3:2-Heimsieg am letzten Oberliga-Spieltag daheim gegen den 1. CfR Pforzheim sind die Nullachter Meister und steigen direkt in die Regionalliga Südwest auf. Es ist nach 1966 der bisher größte Erfolg der Villinger. Damit ist auch der Weg für die U21 frei in die Oberliga.