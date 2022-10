1 Der Nullachter Georgios Pintidis (rechts) läuft in dieser Szene dem Rielasinger Torschützen Albert Malaj davon. Foto: Eibner, Memmler

Die Leistung stimmte, doch an der Talwiese kann Villingen einfach nicht gewinnen. Ein stark verbesserter FC 08 kam am Mittwochabend im Oberliga-Derby beim 1. FC Rielasingen/Arlen "nur" zu einem 1:1 (1:1).















"In Rielasingen zählt nur ein Sieg!" 08-Coach Marcel Yahyaijan hatte seine zuletzt in Göppingen und vor allem beim 0:1 gegen Pforzheim enttäuschende Elf vor dem Derby in die Pflicht genommen. "Es wird wohl auf die Tagesform ankommen", vermutete der Rielasinger Defensivrecke Patrick Peters, der vor seiner Zeit im Hegau 46 Spiele für die Villinger bestritt.

Die Personalien

Marcel Yahyaijan hatte seine Startelf – wie erwartet – im Vergleich zum Freitagabend auf zwei Positionen verändert. Jonas Brändle war wieder fit, begann in der defensiven Viererkette. Zudem durfte Georgios Pintidis sein Können zeigen. Die Defensivspezialisten Frederick Bruno und Tim Zölle saßen dafür zunächst auf der Ersatzbank. Vor allem hatte sich der 30-Jährige aber taktisch – neben der Rückkehr zur Viererkette – noch etwas ausgedacht: Torjäger Ibrahima Diakité spielte zentral im offensiven Mittelfeld, sollte das Spiel der Nullachter gestalten. Das klare Ziel – neben einem Dreier – in Rielasingen: mehr fußballerische Lösungen im Angriff. Bei den Kickern von der Talwiese standen mit Patrick Peters und Gianluca Serpa zwei Ex-Nullachter in der Startelf.

Die erste Halbzeit

Die 790 Zuschauer sahen bei Traumwetter auf dem engen Kunstrasenplatz von Beginn an aggressive Nullachter, die klar auf Wiedergutmachung aus waren. Nach 13 Minuten brachte Jonas Brändle schon seine vierte Ecke in den Rielasinger Strafraum. Vier Zeigerumdrehungen später zielte Tevfik Ceylan nicht genau genug. Villingen war gut im Spiel, hatte mehr Ballbesitz und weiter viele Standardmöglichkeiten. Nach 22 Minuten belohnten sich die Nullachter. Nach Vorlage von Leon Albrecht brachte Maxime Foulon mit seinem dritten Saisontreffer, der Franzose hatte den Ball aus 18 Metern sehenswert in den Winkel gezirkelt, die spielbestimmenden Gäste verdient mit 1:0 in Führung. Doch dann zeigte Schiedsrichter Tobias Bartschat auf den Punkt, ein Rielasinger war nach einem Kontakt mit Kapitän Dragan Ovuka im oder kurz vor dem 08-Strafraum zu Fall gekommen. Albert Malaj (31.) ließ sich diese Chance – es war die erste echte Möglichkeit der Rielasinger – nicht entgehen. Villingen war aber nicht geschockt, schaltete gleich wieder den Vorwärtsgang ein. Doch es blieb nach einer dominanten ersten Hälfte beim 1:1.

Die zweite Halbzeit

Die Nullachter machten gleich wieder Druck, hatten durch Diakité (48.), Foulon (50.) und Ovuka (57.) erste Chancen. Auf der anderen Seite scheiterte Jonah Bastian Adrovic (60.) mit einem Freistoß. Kurz danach schickte Marcel Yahyaijan Ryan Hertrich für Ergi Alihoxha auf den Kunstrasen. 17 Minuten vor dem Ende hatte Nico Tadic nach schönem Zusammenspiel mit Leon Albrecht das 2:1 der Villinger auf dem Fuß, doch der Schuss landete am Außennetz. Auch Jonas Brändle (87.) machte es gegen in der Defensive starke Gastgeber nicht besser, es blieb auch nach der zwei Minuten langen Nachspielzeit beim aus Rielasinger Sicht durchaus glücklichen 1:1.

Das "Trauma Talwiese" geht also weiter. Spielerisch und kämpferisch gute Villinger hatten zu viele Chancen vergeben, um den ersten Sieg in Rielasingen zu feiern. Insgesamt fehlte im Angriff aber die Durchschlagskraft. Doch die Leistungssteigerung macht Mut für die kommende Aufgabe am Samstag in Reutlingen.

Die Statistik

1. FC Rielasingen/Arlen: Tolino – Kunze, Serpa, Malaj (90. +1 Abe), Bleise, Schmidtke, Peters, Adrovic, Nikol (70. Wellhäuser), Arutunjan (80. Ugondu), Malonga.

FC 08 Villingen: Klose - Tadic, Busam, Ovuka, Brändle – Ceylan, Pintidis, Alihoxha, Albrecht – Diakité – Foulon.

Tore: 0:1 Foulon (22.), 1:1 Malaj (31., Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Tobias Bartschat (Münstertal).Gelbe Karten: Serpa, Malonga, Arutunjan, Peters/Ceylan, Alihoxha, Brändle, Busam.

Zuschauer: 790.