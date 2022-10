1 Ryan Hertrich sorgte nach seiner Einwechslung für neuen Schwung im Villinger Offensivspiel. Foto: Eibner, Hipp

Die Nullachter warten nun schon seit fünf Spielen auf einen Sieg. Beim SSV Reutlingen hieß es am Samstagnachmittag 1:1 (0:1). Coach Marcel Yahyaijan konnte mit der Leistung seiner Elf in der zweiten Halbzeit, nicht aber mit dem Ergebnis zufrieden sein.















Dieser hatte vor dem zwölften Saisonspiel betont: "Wir schauen an der Kreuzeiche vor allem auf uns. In Reutlingen zählt für uns nur ein Sieg." Albert Lennerth, der SSV-Coach, wollte dagegen mit dem sechsten Dreier einen weiteren Schritt in Richtung Saisonziel – "eine sorgenfreie Runde" mit einem einstelligen Tabellenplatz – machen.

Die Personalien

Marcel Yahyaijan setzte auf die Startelf, die beim 1:1 am Mittwoch in Rielasingen überzeugt hatte. Der 30-Jährige vertraute also erneut einer defensiven Viererkette. Torjäger Ibrahima Diakité rückte vom Mittelfeld in den Sturm. Bei den Reutlingern standen einige zuvor Corona-Infizierte wieder im Kader.

Die erste Halbzeit

Die 710 Zuschauer, darunter rund 50 Bewohner der Bruderhaus-Diakonie und der Habila Rappertshofen Reutlingen, sahen an der Kreuzeiche früh eine gute Fußabwehr von 08-Torwart Dennis Klose nach einem Schuss von Muhamed Sanyang (5.). Keine 60 Sekunden später vergab auf der anderen Seite Nico Tadic das mögliche 1:0 der Villinger. In der Folge legten die Offensivreihen beider Mannschaften bei traumhaftem Oktober-Wetter aber erst einmal eine Verschnaufpause ein. Doch dann schlug Reutlingen in der 32. Minute eiskalt zu. Muhamed Sanyang hatte aus kurzer Entfernung eine Fehlerkette in der Gästedefensive ausgenutzt. In einem in Sachen Tempo und Spielwitz höchstens durchschnittlichen Oberliga-Spiel blieb es nach 45 Minuten beim 1:0 des SSV.

Die zweite Halbzeit

Die zweiten 45 Minuten begannen mit einem Freistoß des Villingers Georgios Pintidis. Wenig später kamen mit Ryan Hertrich (für Tevfik Ceylan) und Matthias Stüber (für Nico Tadic) frische Kräfte. Die Wechsel machten sich schnell im Offensivspiel der Nullachter bemerkbar. Diese suchten nun den Weg nach vorne. Nach 59 Minuten wurde Kapitän Dragan Ovuka im Reutlinger Strafraum gefoult. Schiedsrichter Michael Zeiher zeigte auf den Punkt. Maxime Foulon verwandelte den Strafstoß nicht nur souverän, sondern der Franzose hätte wenig später (68./69.) fast noch seinen fünften Saisontreffer nachgelegt. Villingen war nun das klar bessere Team, hatte weitere Möglichkeiten. So scheiterte der agile Hertrich mit einem guten Freistoß an SSV-Keeper Enrico Piu (83.). Um 17:26 Uhr war aber klar, dass die Nullachter auch im fünften Spiel in Folge keinen Dreier eingefahren hatten.

Das Fazit

Die Leistung in der zweiten Halbzeit stimmte, doch die Villinger belohnten sich nicht mit einem möglichen Dreier. Statt Aufstiegstraum heißt es nun: Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Einfach wird dies bei den nächsten Gegnern – Oberachern, Großaspach, Ravensburg und Stuttgarter Kickers – nicht.

Die schnellen Trainerstimmen

Marcel Yahyaijan, FC 08 Villingen: »Wir wollten hier gewinnen, deshalb kann ich nicht zufrieden sein. Zu Beginn hatten wir in der Viererkette Probleme, deshalb haben wir auf eine Fünferkette umgestellt. In der zweiten Halbzeit waren wir giftiger, machen auch verdient das 1:1. Danach hatten wir noch weitere Chancen.«

Albert Lennerth, SSV Reutlingen: »Die Einstellung, gegen den Ball zu arbeiten, war heute nicht bei allen Spielern in Ordnung. In der ersten Halbzeit waren wir besser, in der zweiten Halbzeit hatte Villingen mehr Spielanteile. So kann man von einem gerechten Unentschieden sprechen.«

Die Statistik

SSV Reutlingen: Piu – Staiger, Jäger, Sagert, Eiberger (77. Lennerth) – Lübke, Mayer, Schiffel (77. Özüdogru), Sanyang – Krajinovic (46. Cabraja), Kuengienda (70. Schilowez).

FC 08 Villingen: Klose - Tadic (55. Stüber), Busam, Ovuka, Brändle (89. Cristilli) – Ceylan (54. Hertrich), Pintidis, Alihoxha, Albrecht – Diakité, Foulon.

Tore: 1:0 Sanyang (32.), 1:1 Foulon (59./Elfmeter).

Schiedsrichter: Michael Zeiher (Ludwigsburg).Gelbe Karten: Sagert/Alihoxha.

Zuschauer: 710.