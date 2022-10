1 Die Villinger – hier Leon Albrecht (FC 08, links) gegen den Reutlinger Luca Lennerth – warten nun schon seit fünf Spielen auf einen Sieg. Foto: Eibner, Baur

Wieder kein Dreier – der FC 08 Villingen steckt nach dem 1:1 (0:1) beim SSV Reutlingen in der Ergebniskrise. Die Abstiegszone kommt immer näher, die Spitzenplätze sind außer Reichweite. Und nun wartet ein Hammerprogramm.















1:1 in Reutlingen, 1:1 in Rielasingen, 0:1 gegen Pforzheim, 0:1 in Göppingen und 2:2 gegen Holzhausen – seit nun fünf Spielen warten die Nullachter auf einen Sieg. Während die Defensive zuletzt stabiler wirkt, stottert der Offensivmotor zu oft. Legen Leon Albrecht und Co. den Vorwärtsgang ein, dann fehlt es vor dem gegnerischen Gehäuse oft an der letzten Konsequenz, dem unbedingten Willen, das Tor zu erzwingen. Ibrahima Diakité hat zwar sechs Treffer erzielt, doch der Franzose hätte in Sachen Tore längst im zweistelligen Bereich sein können. "Positiv ist aber, dass wir uns zuletzt wieder mehr Möglichkeiten erspielen", betont Trainer Marcel Yahyaijan.