1 Jonas Brändle, hier gegen den Göppinger Onur Mutlu (rechts) – zog sich eine Außenbandverletzung zu. Foto: Eibner/Hipp

Der FC 08 Villingen bleibt unter Reiner Scheu ungeschlagen. In einem guten Oberliga-Spiel kamen die Nullachter vor 540 Zuschauern auf dem heimischen Kunstrasen gegen den 1. Göppinger SV zu einem 1:1 (0:0).









Im Friedengrund traf für die Nullachter Ibrahima Diakité. 08-Coach Reiner Scheu baute damit seine persönliche Serie nach seiner Rückkehr auf die Trainerbank auf acht Punkte und 15:6 Tore in vier Oberliga-Spielen aus.

Das Vorspiel

„Wir müssen vor allem auf das starke Umschaltspiel und die Standards der erfahrenen Göppinger aufpassen“, hatte Reiner Scheu vor dem Duell mit dem Tabellenvierten im Friedengrund betont. „Ich habe natürlich mitbekommen, dass es beim FC 08 nach dem Trainerwechsel wieder läuft“, wollte der Göppinger Trainer Gianni Coveli dem 68-jährigen Fußballlehrer die erste Niederlage seit dessen Rückkehr auf die Villinger Trainerbank beibringen.

Die Personalien

Kleine Überraschung: Jonas Busam hatte seine Oberschenkelprobleme doch schon überwunden, konnte also auflaufen. Im Vergleich zum turbulenten 3:3 bei der TSG Backnang veränderte Reiner Scheu seine Startelf auf drei Positionen. Dennis Klose kehrte für Kevin Ehmann zwischen die Pfosten zurück. Zudem standen Kapitän Tevfik Ceylan und Frederick Bruno in der Anfangsformation. Matthias Stüber und Mokhtar und schauten so zunächst von der Bank aus zu.

Die erste Halbzeit

Den spielstarken Göppingern, die ohne Torjäger Mijo Tunjic (Adduktorenprobleme) auskommen mussten, gehörte mit zwei Ecken und zwei Halbchancen die Startviertelstunde. Als SV-Keeper Marcel Schleicher patzte, versuchte es Ergi Alihoxha (21.) aus rund 40 Metern mit einem Zucker-Lupfer, doch ein Göppinger rettete per Kopf kurz vor der Linie. Nach der ersten Möglichkeit fanden die Nullachter besser ins Spiel. Schleicher musste nach einem Freistoß von Jonas Brändle (32.) und einer unglücklichen Kopfballverlängerung eines Göppingers sein ganzes Können zeigen. Brändle musste aber nach 37 Minuten verletzt raus. „Das ist wohl eine Außenbandverletzung. Er könnte eventuell länger ausfallen“, meinte Reiner Scheu nach dem Spiel. Mokhtar Boulachab, zuletzt in starker Form, kam. In einer ausgeglichenen Partie hieß es nach 45 Minuten 0:0.

Die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann nach einem angeblichen Vergehen von Fabio Liserra mit einem Elfmeter der Gäste. Dennis Klose ahnte zwar die Ecke, doch der Flachschuss von Filip Milisic (49.) war zu platziert geschossen. Die 540 Zuschauer sahen dann eine Doppelchance der Villinger durch Ibrahima Diakité und Nico Tadic (57.), die beide am guten Schleicher scheiterten. Klose verhinderte auf der anderen Seite gegen Berk Yalman (63.) das 0:2. Reiner Scheu reagierte mit einem Doppelwechsel. Die Stürmer Dominik Emminger und Samet Yilmaz ersetzten nach 66 Minuten Fabio Liserra und Georgios Pintidis. Viel offensiver geht es bei den Nullachtern nicht. Dieser Mut wurde belohnt. Nach einem Alihoxha-Steckpass legte Boulachab quer auf Diakité, der mit seinem 15. Saisontreffer (73.) ausglich. „Nach diesen Vorlagen musste ich echt nicht mehr viel machen“, lobte der Franzose später seine Teamkollegen. Kurz vor Schluss zog der 08-Coach nach einigen fragwürdigen Entscheidungen von Schiri Stefan Ebe mit der Einwechslung von Matthias Stüber seine letzte Karte. Es blieb aber beim leistungsgerechten 1:1.

Das Nachspiel

Reiner Scheu meinte nach den intensiven 93 Minuten: „Es war ein farbiges und umkämpftes Oberliga-Spiel. Göppingen war bisher, seit ich das Team betreue, der mit Abstand stärkste Gegner. Das 1:1 geht in Ordnung.“ Gianni Coveli, der Göppinger Coach, sagte: „Die Zuschauer haben ein gutes Spiel gesehen. Ich bin sehr zufrieden, wir haben kaum etwas zugelassen. „Das war ein komisches Spiel, beide Teams hatten viel Ballbesitz, aber relativ wenige Chancen“, meinte Ibrahima Diakité, der noch nicht weiß, ob er auch in der kommenden Saison für den FC 08 stürmt. „Wie üblich entscheidet sich dies bei mir wohl erst nach der Runde.“

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose – Busam, Bruno, Liserra (66. Emminger) – Brändle (37. Boulachab), Tadic, Pintidis (66. Yilmaz), Albrecht (84. Stüber) – Alihoxha, Ceylan – Diakité.

1. Göppinger SV: Schleicher – Yalman, Idehen, Steinbrenner, Schraml, Ziesche (83. Profis), Brück, Hölzli (88. Loser), Mutlu (70. Inan), Milisic (68. Grünenwald), Schumann.Tore: 0:1 Milisic (49, Elfer), 1:1 Diakité (73.).Schiedsrichter: Stefan Ebe (Kluftern).Gelbe Karten: Bruno, Liserra, Ceylan, Boulachab/Steinbrenner, Milisic, Schumann.Zuschauer: 540.