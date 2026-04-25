FC 08 Villingen – 1. Göppinger SV: So haben Matthias Uhing und Gianni Coveli das torlose Duell gesehen

Der FC 08 beseitigt mit dem 0:0 gegen Göppingen die letzten Zweifel in Sachen Klassenerhalt, um den die Gäste weiter zittern. Wir haben auch mit Georgios Pintidis gesprochen.

Um 15.58 Uhr sind am Samstag in der MS Technologie-Arena – 380 Zuschauer waren im Friedengrund – zwei Dinge klar: Villingen hat mit nun 42 Punkten am 29. Spieltag die Versetzung vorzeitig geschafft, Göppingen droht weiter der Absturz in die Verbandsliga. Vor einem Jahr hatten beide Kontrahenten noch in der Regionalliga gespielt.

Georgios Pintidis, Sechser des FC 08 Villingen, sagte kurz nach Spielende: „Wir hatten mehr Chancen und standen stabil. Wir hätten schon gerne gewonnen.“

Matthias Uhing

Matthias Uhing, der Coach des FC 08 Villingen, meinte nach dem Abpfiff: „Ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden, wenn man bedenkt, dass sechs wichtige Spieler gefehlt haben. Wir haben sehr reif, souverän und stabil gespielt. Am Ende geht das Spiel 0:0 aus, weil es eine Mannschaft mit zwei, drei Chancen gab, die sie nicht konsequent genug verwertet hat. Und es gab eine Mannschaft, die keine Chance hatte.“

Gianni Coveli

Gianni Coveli, Trainer des 1. Göppinger SV, bilanzierte: „Den Punkt nehmen wir sehr gerne mit, die Qualität des Spiels war überschaubar. Wir hatten ein, zwei gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, sind aber nicht zum Abschluss gekommen. Am Ende war es ein leistungsgerechtes 0:0. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Saison wiedersehen.“

So geht es weiter

Auf die Nullachter wartet am Samstag der Härtetest bei Spitzenreiter und Fast-Regionalliga-Aufsteiger VfR Aalen (15.30 Uhr). In der Centus-Arena haben die Villinger nichts zu verlieren.

Die Göppinger empfangen bereits am Freitagabend (18.30 Uhr) an der heimischen Hohenstaufenstraße 116 Türkspor Neckarsulm zum Kellerduell.