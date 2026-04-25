FC 08 Villingen – 1. Göppinger SV: So haben Matthias Uhing und Gianni Coveli das torlose Duell gesehen

Der FC 08 beseitigt mit dem 0:0 gegen Göppingen die letzten Zweifel in Sachen Klassenerhalt, um den die Gäste weiter zittern. Wir haben auch mit Georgios Pintidis gesprochen.
Um 15.58 Uhr sind am Samstag in der MS Technologie-Arena – 380 Zuschauer waren im Friedengrund – zwei Dinge klar: Villingen hat mit nun 42 Punkten am 29. Spieltag die Versetzung vorzeitig geschafft, Göppingen droht weiter der Absturz in die Verbandsliga. Vor einem Jahr hatten beide Kontrahenten noch in der Regionalliga gespielt.