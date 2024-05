So haben Mario Klotz und Gianni Coveli den Oberliga-Hit gesehen

1 Heiße Duelle: Georgios Pintidis (FC 08, links) spitzelt Emmanuel McDonald den Ball weg. Foto: Roland Sigwart

1550 Zuschauer sahen am Samstag in der MS Technologie-Arena ein echtes Oberliga-Topspiel zwischen Villingen und Göppingen. Mit dem am Ende leistungsgerechten 1:1 wahrten beide Teams die Aufstiegschancen.









Die Nullachter sind nach dem 30. Spieltag weiter punktgleich mit dem Tabellendritten aus Göppingen. In Sachen Rang zwei, der das Ticket für die Regionalliga-Aufstiegsrelegation bedeutet, haben die Villinger also weiter alles in der eigenen Hand.