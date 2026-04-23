FC 08 Villingen – 1. Göppinger SV: Jubel, Trauer, Mario Klotz – was beide Oberligisten verbindet – und was nicht

Den FC 08 und Göppingen verbindet in der jüngsten Vergangenheit einiges. Zusammen ging es in die Regionalliga, zusammen zurück in die Oberliga, Mario Klotz coachte beide Teams.
Dazu legten beide Oberligisten nach dem Abstieg bisher keine überzeugende Saison hin und tauschten die Trainer aus. Mario Klotz, der im 2024 die Nullachter zur Oberliga-Meisterschaft und zum SBFV-Pokal-Sieg führte, betreute die Göppinger vom 1. Juli bis zum 28. August 2025. Dann musste der Ex-Stürmer nach sieben Punkten aus vier Spielen vorzeitig gehen.