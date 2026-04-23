FC 08 Villingen – 1. Göppinger SV: Jubel, Trauer, Mario Klotz – was beide Oberligisten verbindet – und was nicht

Den FC 08 und Göppingen verbindet in der jüngsten Vergangenheit einiges. Zusammen ging es in die Regionalliga, zusammen zurück in die Oberliga, Mario Klotz coachte beide Teams.

Dazu legten beide Oberligisten nach dem Abstieg bisher keine überzeugende Saison hin und tauschten die Trainer aus. Mario Klotz, der im 2024 die Nullachter zur Oberliga-Meisterschaft und zum SBFV-Pokal-Sieg führte, betreute die Göppinger vom 1. Juli bis zum 28. August 2025. Dann musste der Ex-Stürmer nach sieben Punkten aus vier Spielen vorzeitig gehen.

„Die Entscheidung, die Zusammenarbeit zu beenden, beruhte ausschließlich auf unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Ausgestaltung der jeweiligen Kompetenzbereiche sowie des Rollenverständnisses zwischen Trainer und Geschäftsführer Sport“, begründete der 1. Göppinger SV im März 2026 (!) noch einmal die Entscheidung.

Seit Herbst coacht Gianni Coveli, Klotz-Vorgänger, Göppinger Legende und Geschäftsführer Sport, wieder das Team. Bei den Nullachtern ersetzt seit der Winterpause Matthias Uhing, zuvor Co-Trainer, Steffen Breinlinger.

Zahlen und Fakten

Während die Villinger (7./41 Punkte) unter Uhing eine insgesamt positive Entwicklung zeigten und den Klassenerhalt sicher haben dürften, stehen die Göppinger mit 31 Punkten als Tabellendreizehnter nur knapp über den Strich. Die Coveli-Elf muss also am Samstag (14 Uhr) in der Villinger MS Technologie-Arena eigentlich punkten.

Immerhin 15 Punkte haben die Göppinger bisher in der Fremde geholt. Filip Milisic (7), Gentian Lekaj (7) und Luca Maximilian Piljek (6) sind die besten Torschützen. Ex-Kickers-Unterschiedsspieler Kevin Dicklhuber hat bisher drei Treffer bejubelt.

Das Hinspiel

Dank eines späten Treffers (88.) von Marcel Sökler entschieden die Nullachter am 11. Oktober das Hinspiel knapp mit 1:0 für sich.

„Sökler habe ich 80 Minuten eigentlich kaum gesehen und dann macht er den entscheidenden Treffer“, meinte danach Gianni Coveli, der im Duell der beiden Regionalliga-Absteiger erstmals wieder offiziell Chefcoach war. „Hauptsache gewonnen“, meinte 08-Torwart Andrea Hoxha.

Veränderungen im Winter

Zugänge: keine.

Abgänge: Aron Viventi (FSV Waiblingen), Mohamed Baroudi (Vertrag aufgelöst).