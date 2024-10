FC 08 Villingen – 1. Göppinger SV: Deshalb ging das Kellerduell verloren – so steht es um Andrea Hoxha

1 Der Villinger Mittelfeldspieler Ivo Colic kann es nicht fassen – der FC 08 hat gegen Göppingen mit 1:3 verloren. Foto: Roland Sigwart

Ganz bitterer Nachmittag für den FC 08: Villingen verlor nicht nur das Kellerduell gegen effektivere Göppinger mit 1:3 und rutschte auf den vorletzten Rang ab, sondern bangt dazu um Andrea Hoxha.









Die 23. Spielminute in der MS Technologie-Arena: Nach einem Steckpass durch die nicht immer sattelfeste Villinger Defensive taucht GSV-Offensivmann Mohamed Baroudi frei vor Andrea Hoxha auf. Der 08-Torwart erkennt, dass sich der Göppinger den Ball etwas zu weit vorgelegt hat, ist einen Moment früher am Ball. Baroudi crasht mit hohem Tempo in den Villinger Goalie. Hoxha versucht es noch einige Minuten, doch dann geht es nicht weiter. Kevin Ehmann feiert so sein Regionalliga-Debüt.