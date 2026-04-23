FC 08 Villingen – 1. Göppingen: Weißer Rauch – beim Oberligisten ist die Trainerentscheidung gefallen

In der MS Technologie-Arena (Samstag, 14 Uhr) kommt es zum Duell der Regionalliga-Absteiger Villingen und Göppingen. Den Gästen droht der Gang in der Verbandsliga.

Oberliga: Weißer Rauch aus dem Friedengrund. „Die Gespräche sind geführt. Eine Entscheidung, wer den FC Villingen in der neuen Runde trainiert, ist gefallen. Diese werden wir zeitnah veröffentlichen“, wollte Marcel Yahyaijan am Donnerstag aber noch nicht mehr verraten. Klar ist aber, dass der Geschäftsführer Sport der Nullachter mit der Arbeit von Matthias Uhing sehr zufrieden ist.

Matthias Uhing Auch Uhing selbst sieht Mannschaft und Verein auf einem guten Weg. „Wir befinden uns in einer Situation, die für uns alle gute Zukunftsperspektiven bietet“, verweist der Cheftrainer auf das große Potenzial in Villingen.

„Es geht nun darum, Schritt für Schritt sportlich wieder dort hinzukommen, wo wir gerne wären“, will Matthias Uhing dazu seinen Teil beitragen.

Die Fragezeichen

Der 53-Jährige wird also den FC 08 wohl weiter betreuen. Offen ist weiter, ob Enrico Krieger, Kevin Müller sowie die Spät- und die Ehmann-Brüder in der Runde 2026/27 das schwarz-weiße Trikot tragen. Auch bei diesen Personalien, so Marcel Yahyaijan, soll bald eine Entscheidung gefallen sein. Außerdem sucht der Sportchef einen Co-Trainer.

Die Personalien

Ein Fragezeichen gibt es auch mit Blick auf das Heimspiel gegen Göppingen. „Bei Enrico Krieger wird es sehr, sehr knapp“, will Matthias Uhing beim Verteidiger (Hüftprellung) kein unnötiges Risiko eingehen. Nico Hug ist wieder fit, zudem können Angelo Rinaldi und Marco Ehmann nun über 90 Minuten belastet werden. Für Kapitän Nico Tadic (Muskelfaserriss) kommt ein Einsatz zu früh.

Die Vorgaben

Natürlich weiß Uhing, dass die abstiegsgefährdeten Göppinger in der MS Technologie-Arena unter Zugzwang stehen. „Ich bin etwas überrascht, dass Göppingen mit diesem erfahrenen und qualitativ starken Kader so weit hinten in der Tabelle liegt“, erwartet der 08-Coach einen 1. GSV, der „mindestens 100 Prozent“ geben wird.

Klar sei aber, dass „wir vor allem auf uns schauen“, sieht Uhing fußballerisch und taktisch bei seiner Elf („Der Zusammenhalt ist enorm“) eine sehr gute Entwicklung. „Wir müssen aber noch konsequenter und entschlossener werden“, weiß der Villinger, dass zuletzt die Belohnung in Gmünd (2:2) und gegen Bietigheim (0:0) in Form von (verdienten) Dreiern fehlte.

Seit 2014 bestimmt Gianni Coveli die Geschicke am Stadion an der Hohenstaufenstraße. Coveli führte Göppingen in die Regionalliga, nun aber kämpft der Tabellendreizehnte um die Versetzung in der Oberliga.

Gianni Coveli steht in Göppingen seit 2014 an der Bank. Foto: IMAGO/Eibner

„Der ganze Fokus gilt dem Klassenerhalt. Dafür brauchen wir Punkte, auch in Villingen“, kennt der 1. GSV-Coach die Nullachter sehr gut. „Deshalb weiß ich auch, dass es nicht einfach wird. Beide Teams verfügen vor allem über sehr große offensive Qualität“, erwartet Coveli im Friedengrund ein intensives Duell.

Die Baustellen

Der Trainer, zudem auch Sport-Geschäftsführer, begründet die kritische Situation des Regionalliga-Absteigers so: „Es ist eine Kopfsache. Wir haben es nicht geschafft, die Favoritenrolle auf den Platz zu bringen und umzusetzen. Hinten haben wir zu viele einfache Fehler gemacht, vorne hatten wir Probleme bei der Chancenverwertung“, hofft Coveli, dass Filip Milisic (7 Tore), Gentian Lekaj (7) oder Ex-Profi Kevin Dicklhuber (3) in der MS Technologie-Arena mehr Effizienz beweisen.

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Bleibt Coveli Coach?

Diese ist nötig, wollen die Göppinger am Ende über dem Strich stehen. „Mir ist es egal, ob wir dann 36, 40 oder 45 Punkte auf dem Konto haben. Die Hauptsache ist, dass wir in der Oberliga bleiben“, betont Gianni Coveli. Noch sei übrigens keine Entscheidung gefallen, ob er auch in der kommenden Runde auf der Trainerbank des 1. GSV sitzen wird – oder es eine „externe Lösung gibt“.