FC 08 Villingen – 1. Göppingen: Weißer Rauch – beim Oberligisten ist die Trainerentscheidung gefallen

In der MS Technologie-Arena (Samstag, 14 Uhr) kommt es zum Duell der Regionalliga-Absteiger Villingen und Göppingen. Den Gästen droht der Gang in der Verbandsliga.
Oberliga: Weißer Rauch aus dem Friedengrund. „Die Gespräche sind geführt. Eine Entscheidung, wer den FC Villingen in der neuen Runde trainiert, ist gefallen. Diese werden wir zeitnah veröffentlichen“, wollte Marcel Yahyaijan am Donnerstag aber noch nicht mehr verraten. Klar ist aber, dass der Geschäftsführer Sport der Nullachter mit der Arbeit von Matthias Uhing sehr zufrieden ist.