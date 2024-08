FC 08 Villingen – 1. FSV Mainz 05 II: Nach Heidenheim – wie Mario Klotz den ersten Dreier einfahren will

Nach Heidenheim – wie Mario Klotz den ersten Dreier einfahren will

1 Ob „Maskenmann“ Tim Zölle, hier nach dem 1:0 der Heidenheimer, gegen Mainz auflaufen kann, ist noch offen. Foto:

Keine Zeit zum Verschnaufen: Für den FC 08 Villingen geht es nach dem DFB-Pokal-„Ausflug“ schon am Dienstag (19 Uhr) weiter. „Gegen Mainz II sollten wir punkten“, sagt nicht nur Außenbahnspieler Jonas Brändle vor dem zweiten Regionalliga-Heimspiel des Aufsteigers.









Link kopiert



Ob der Ex-Heidenheimer aber in der MS Technologie-Arena, die Villinger hoffen auf eine vierstellige Zuschauerzahl, auflaufen kann, ist aufgrund von muskulären Problemen fraglich. Offen ist auch, ob Angelo Rinaldi, der aufgrund einer Fußverletzung beim 0:4 gegen den Bundesligisten aus Heidenheim am Samstag passen musste, es schon zurück in den Kader schafft.