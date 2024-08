FC 08 Villingen – 1. FC Heidenheim: Frank Schmidt vor dem Pokalknaller: „Es zählt ab jetzt!“

1 Frank Schmidt und der Bundesligist aus Heidenheim haben großen Respekt vor dem FC 08 Villingen. Foto: Eibner/Memmler

Der 1. FC Heidenheim bereitet sich auf das DFP-Pokalspiel in Villingen genau so vor, wie auf jedes andere Pflichtspiel auf. Personell kann Frank Schmidt (fast) aus dem Vollen schöpfen.









Link kopiert



Der Ablaufplan der Heidenheimer für das Spiel in Villingen ist der gleiche wie bei anderen Pflichtspielen auch. Einen Tag vor dem Anpfiff – am Freitag – steht noch in Heidenheim das Abschlusstraining an – anschließend geht es in den Schwarzwald, wo die Mannschaft von Frank Schmidt samt Entourage übernachtet. Auch am Spieltag selbst hält der langjährige Cheftrainer an den üblichen Abläufen fest.