FC 08 Villingen – 1. FC Heidenheim: Frank Schmidt über Europa, Villingen und „den neuen Niklas Beste“

1 Beim Trainingsauftakt zur neuen Saison hatte Frank Schmidt gut Lachen. Der 50-Jährige und der 1. FC Heidenheim freuen sich auf die kommenden Aufgaben. Foto: Schmidt

Heidenheim-Coach Frank Schmidt weiß, dass große Herausforderungen auf ihn und seine Mannschaft warten – beginnend mit dem Pokalspiel in Villingen.









In der Saison 2007/08, Frank Schmidts erster als Cheftrainer, standen sich der FC 08 Villingen und der 1. FC Heidenheim noch auf Augenhöhe in der Oberliga gegenüber. Nun reist Schmidt mit seiner Mannschaft als Bundesligist in der ersten Runde des DFB-Pokals zu den Nullachtern (Samstag, 15.30 Uhr). Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht der 50-Jährige über Erinnerungen an vergangene Tage, die Partie in Villingen, das erste Europapokal-Spiel der Vereinsgeschichte und die Herausforderungen der neuen Bundesliga-Saison.