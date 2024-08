FC 08 Villingen – 1. FC Heidenheim: 4:0 gegen den Bundesligisten – der DFB-Pokal-Fluch geht weiter

Regionalligist FC 08 Villingen verkaufte sich gut gegen den 1. FC Heidenheim, doch der Erstligist feierte am Samstagnachmittag in der MS Technologie-Arena vor 6800 Zuschauern einen 4:0 (1:0)-Sieg. Damit schafften es die Nullachter auch im zwölften Versuch nicht in die zweite DFB-Pokal-Runde.