1 Der Villinger Nico Tadic (links) setzt sich in dieser Szene gegen den Pforzheimer Denis Latifovic durch. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen steckt nach der 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den 1. CfR Pforzheim in der Krise. Coach Marcel Yahyaijan muss schnellstens Lösungen finden, sonst droht ein "heißer Herbst".















"Druck gibt es immer, wir versuchen, diesen positiv zu nutzen", erwartete Marcel Yahyaijan unter Flutlicht einen engagierten Auftritt und einen Dreier seiner Mannschaft. "Mit einem Punkt wäre ich in Villingen zufrieden", hatte CfR-Coach Alexander Freygang zuvor den "heimstarken Nullachtern" die Favoritenrolle zugeschoben.

Die Personalien

Im Vergleich zum 0:1 in Göppingen fehlte Mauro Chiurazzi aufgrund seiner Rot-Sperre. Mokhtar Boulachab (Rot gegen Holzhausen, für vier Spiele gesperrt) muss noch einmal am kommenden Mittwoch gegen Rielasingen aussetzen. Für Innenverteidiger Chiurazzi (Dauer der Sperre steht noch nicht fest) startete Tim Zölle. Stürmer Maxime Foulon kehrte nicht nur in den Kader zurück, sondern spielte gleich von Beginn an. Jonas Brändle (Hüftbeuger) schaute dafür von der Tribüne aus zu.

Die erste Halbzeit

Dort waren auch die meisten der 420 Zuschauer am Freitagabend zu finden. Diese sahen nach neun Minuten, dass sich Ibrahima Diakité den Ball auf den Punkt legte. Zuvor hatte CfR-Torwart Yusuf Tirsu den Villinger Stürmer Foulon im Strafraum gefoult. Doch der 08-Torjäger knallte das Leder an die Unterkante der Latte. Zweikampfstarke und in der Abwehrarbeit konsequente Villinger bestimmten weiter das Geschehen, doch weitere Chancen blieben zunächst aus. Nach 24 Minuten wollten auch die Pforzheimer einen Elfer, 08-Keeper Dennis Klose hatte aber regelkonform im letzten Moment geklärt. Die Goldstädter fanden besser ins Spiel. Angreifer Konstantinos Markopoulos (28.) verpasste per Kopf die Gästeführung, Salvatore Varese (36.) scheiterte an Klose. Vier Zeigerumdrehungen später bekamen die Nullachter den Ball im eigenen Strafraum nicht aus der Gefahrenzone: Robin Münst sagte Dankeschön. Da Diakité (41.) nur das Außennetz traf und auch CfR-Akteur Ibrahim Njie (44.) kein Zielwasser getrunken hatte, ging Pforzheim mit einer 1:0-Führung in die Kabine.

Die zweite Halbzeit

Ohne personelle Veränderungen begannen die zweiten 45 Minuten. Pforzheim presste hoch, Villingen – mit vielen Fehlern im Spielaufbau – tat sich damit schwer. Der 08-Trainer reagierte, brachte Georgios Pintidis (56.) für den jungen Zölle. Auf der anderen Seite verpasste Salvatore Catanzano (57.) gegen verunsicherte Nullachter die Vorentscheidung. Nach 64 Minuten sollte Youngster Samet Yilmaz die großen Probleme der Gastgeber in der gegnerischen Hälfte beheben, wenig danach kam Mittelfeldmann Ryan Hertrich. Maxime Foulon (72.) setzte das erste offensive Zeichen der Villinger in der zweiten Halbzeit. Das Engagement stimmte, doch Spielwitz und Durchschlagskraft ließen die Nullachter weiter vermissen. Auch der in der 79. Minute gekommene Stürmer Dominik Emminger brachte nicht mehr die Wende. Um 20.48 Uhr verabschiedeten einige der Zuschauer die Nullachter nach der fünften Saisonniederlage mit Pfiffen in die Kabine.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose - Zölle (56. Pintidis), Ovuka, Bruno – Ceylan, Busam (64. Yilmaz), Tadic (79. Emminger), Alihoxha (68. Hertrich), Albrecht – Foulon, Diakité.1. CfR Pforzheim: Tirso – Sheron, Kahriman, Latifovic (90. Götz), Gudzevic, Münst, Njie, Bahm, Varese (61. Yeboah), Markopoulos (78. Ratifo), Catanzano (75. Lulic).

Tor: 0:1 Münst (40.)

Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Wangen).Gelbe Karten: Diakité, Hertrich/Gudzevic, Markopoulos, Götz.

Zuschauer: 420.