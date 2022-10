0:2 in Großaspach – so geht es bei den Nullachtern weiter

1 Zweikampfduell zwischen 08-Spielführer Dragan Ovuka und Sonnenhof-Torschütze Nico Engel (vorne). Foto: Eibner, Baur

"Wir müssen die Ruhe bewahren", weiß 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan nach der 0:2-Niederlage der Villinger bei Aufstiegsaspirant Großaspach aber, dass nun am Samstag ein extrem wichtiges Heimspiel wartet.















"Das wird eine richtungsweisende Partie", stellt auch Coach Marcel Yahyaijan mit Blick auf das kommende Duell gegen den FV Ravensburg klar. In der Tat: Villingen braucht nach nun sieben Spielen ohne Dreier gegen eine "Mannschaft auf Augenhöhe", so der Trainer der Nullachter, dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg. "Dann muss der Funke von der Mannschaft auf die Zuschauer überspringen", erwartet Arash Yahyaijan nicht nur in Sachen Kampfgeist und Leidenschaft einen guten Heimauftritt. "Vor allem muss sich das Offensivspiel verbessern."