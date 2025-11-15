FC 08 Vilingen Oberliga: „Arbeitsschuhe“, ein großer Wille – und auch ein paar Glücksmomente

Was die Erfolgsschlüssel des FC 08 beim Derbysieg gegen den spielerisch guten Oberliga-Aufsteiger Türk. SV Singen waren. Die personelle Flexibilität ist auch eine Stärke.
Der dritte Sieg in Folge – erst einmal auf Platz fünf in der Oberliga-Tabelle hochgeklettert. Den 2:1-Derbyerfolg am Freitagabend gegen den Türk. SV Singen mit einem großen Willen am Ende hart erarbeitet. Der FC 08 befindet sich zwei Wochen vor der Winterpause und nach einem insgesamt wunderbaren Derbyabend im Friedengrund auf einem erfolgreichen Weg.