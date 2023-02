1 Matchwinner Ibrahima Diakite bejubelt mit Frederick Bruno und Leon Albrecht seinen Treffer zum 2:1. Foto:

Der FC 08 Villingen hat im Viertelfinale beim Regionalligisten Bahlinger SC eine starke Leistung gezeigt und 3:2 gewonnen. Matchwinner war Ibrahima Diakite mit einem Hattrick. Nun geht es im Halbfinale für die Nullachter nach Lahr.









Was für ein Coup des FC 08 Villingen gegen den Regionalligisten Bahlinger SC. Hervorragende eingestellte Nullachter warfen in den 90 Minuten vor 1137 Zuschauern im Kaiserstuhlstadion – vor allem defensiv – alles rein und wurden nach einem starken Auftritt auch mit dem 3:2 (1:0) belohnt. Der FC 08 trifft im Pokal-Halbfinale nun am 5. April auswärts auf den Verbandsligisten SC Lahr, der glücklich mit 2:1 beim Bodensee-Bezirksligisten FC Öhningen-Gaienhofen gewann.

Die Personalien

Bei den Villingern stand in Bahlingen Kevin Ehmann im Tor – Dennis Klose musste krankheitsbedingt passen. Ansonsten gab es in der Aufstellung des FC 08 nicht die großen Überraschungen.

Die erste Halbzeit

Das Pokal-Viertelfinale lief an wie erwartet. Der Favorit vom Kaiserstuhl hatte viel Ballbesitz – der FC 08 stellte aber geschickt die Räume zu, stand tief und lauerte auf Konter.

In der 13. Minute hätte ein Freistoß des starken Bahlinger Spielmachers Hasan Pepic fast das 1:0 für den Regionalligisten bedeutet. Doch es kam anders. Nach einem Freistoß auf der anderen Seite von Jonas Brändle (19.) war die BSC-Abwehr nicht ganz im Bilde – Ibrahima Diakite war mit dem 1:0 aus kurzer Distanz für den FC 08 zur Stelle.

In den letzten Minuten des ersten Durchganges erspielten sich die Kaiserstühler immer klarere Chancen, doch 08-Keeper Kevin Ehmann zeigte eine großartige Leistung. Möglichkeiten von Ylber Lokaj oder Santiago Fischer fanden für Bahlingen nicht das Ziel.

Der zweite Durchgang

Mit dem Wiederanpfiff rannten die Bahlinger wieder an. In der 54. Minute glich Rico Wehrle mit einem Heber zum 1:1 aus. Würde dieses Kampfspiel nun zugunsten des Regionalligisten kippen?Nein, elf Minuten nach dem Ausgleich köpfte Bahlingens Nico Gutjahr zu kurz an der Strafraumgrenze zurück zu seinem Torhüter Marvin Geng. Diakite nutzte dies zum 2:1 für Villingen.

Ibrahima Diakite zum Dritten – der Torjäger bejubelt sein 3:1. Foto: Marc Eich

Unglaublich war in der letzten halben Stunde, was der FC 08 alles wegverteidigte. Als Fels in der Brandung unter anderem in der Innenverteidigung ein bärenstarker Tim Zölle.

Die Gäste belohnten sich mit dem 3:1 in der 74. Minute, profitierten dabei aber auch von einem schweren Patzer von BSC-Torhüter Marvin Geng, der einen langen Ball von 08-Kapitän Tevfik Ceylan völlig unterschätzte und unterlief. Und wer war der lachende Torschütze? Genau – Ibrahima Diakite mit seinem dritten Tagestreffer.

Die Schlussminuten

Aber es wurde für die Schwarzwälder noch einmal richtig heiß. In der 81. Minute verwandelte Pepic einen toll getretenen Freistoß zum 2:3-Anschluss für Bahlingen.

Beim Schlusspfiff gab es auch bei Tim Zölle kein Halten mehr. Foto: Marc Eich

Acht Minuten ließ der gut leitende Schiedsrichter Jonas Brombacher nachspielen. Dem Regionalligist wurde noch ein Tor aufgrund Abseits – zu Recht – aberkannt. Um kurz nach 16 Uhr war die Pokal-Überraschung am Samstag perfekt. Die Villinger Spieler jubelten und stehen gegen den SC Lahr auswärts im Halbfinale.

Die Trainerstimmen

Marcel Yahyaijan (FC 08): „Was die Jungs heute an Mentalität und Einstellung auf den Platz gebracht haben, ist Note 1 plus. Sie haben viel gearbeitet und sind viel gelaufen. Dieser Teamspirit war herausragend. Wir freuen und riesig über diesen Sieg.“

Dennis Bührer (Bahlinger SC): „Glückwunsch an Villingen. Ich bin sehr enttäuscht, dass wir nicht den Halbfinaleinzug geschafft haben. Das tut uns emotional ganz stark weh.“

Die Statistik

FC 08 Villingen: Ehmann – Albrecht, Zölle, Bruno, Liserra (68. Busam), Brändle – Pintidis (88. Boulachab), Alihoxha (88. Stüber), Tadic – Ceylan, Diakite.

Bahlinger SC: Geng – Lokaj, Trkulja (46. Herrmann), Gutjahr, Häringer, Wehrle, Bauer (69. Bektasi), Köbele (80. Klein), Tost, Pepic, Wehrle.

Tore: 0:1 Diakite (19.), 1:1 Wehrle (54.), 1:2 Diakite (65.), 1:3 Diakite (74.), 2:3 Pepic (81.).

Schiedsrichter: Jonas Brombacher (Kandern).

Zuschauer: 1137.

Gelbe Karten: –/Liserra.