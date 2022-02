1 08-Cheftrainer und Sportdirektor Marcel Yahyaijan (links) sowie Sportvorstand Arash Yahyaijan (rechts) freuen sich über die beiden Neuzugänge Kevin Hezel (Zweiter von links) und Yannick Spät, die beide im Sommer vom VfB Bösingen nach Villingen wechseln. Foto: Rieckhoff

Nun ist es auch offiziell: Mit Kevin Hezel und Yannick Spät vom württembergischen Landesligisten VfB Bösingen verpflichtet der FC 08 Villingen zwei weitere vielversprechende Perspektivspieler aus der Region zur neuen Saison 2022/23.















Die beiden Mittelfeldspieler sind Eigengewächse des VfB Bösingen und stammen aus dem starken Jahrgang 2001. "Kevin und Yannick zählen schon lange zu den stärksten Spielern ihres Jahrgangs in der Region. Deshalb habe ich sie auch schon länger auf dem Schirm. Schon zu C-Jugendzeiten wollten wir sie in den Friedengrund lotsen", lässt sich 08-Cheftrainer und Sportdirektor Marcel Yahyaijan in einer Mitteilung der Villinger zitieren.

Auf den Spuren von Benedikt Haibt

Yannick Spät folgt damit seinem jüngeren Bruder Jonathan, der schon zuvor den Wechsel zu den Nullachtern gewagt hatte und mit bereits 17 Jahren in der Saison sein Oberliga-Debüt feiern durfte. "Beide Spieler könnten eine ähnliche Geschichte schreiben wie unser langjähriger Kapitän Benedikt Haibt, der als Landesliga-Spieler vom SV Zimmern zu uns gekommen ist und dann jahrelang Kapitän und Torjäger bei uns war", hält Sportvorstand Arash Yahyaijan beide Spieler für verheißungsvoll. "Beide sind sehr flexibel einsetzbar. Kevin spielt eher etwas defensiver, Yannick offensiver. Sie bringen viel Talent und vor allem die richtigen Grundtugenden mit, um sich bei uns im Oberliga-Kader durchzusetzen", setzt der Chefcoach große Hoffnungen in die beiden 1,85 Meter großen Neuzugänge.

Die Transferpolitik

"Zu den teilweise erfahrenen und überregionalen Spielern, die benötigt werden, um unsere Ziele zu erreichen, möchten wir künftig noch stärker junge, aber vor allem regionale Spieler in unseren Kader einbauen. Im besten Fall kommen diese aus unserer sehr guten Jugendarbeit und schaffen es dann über unsere U21-Mannschaft in den Oberliga-Kader. Es gibt aber auch immer wieder Talente aus der Region, die nicht bei uns in der Jugend gespielt haben – wie beispielsweise Spät, Hezel oder Henning Schwenk, bei denen wir trotzdem sehr viel Potenzial sehen", äußert sich Sportdirektor und Cheftrainer Marcel Yahyaijan zur Transferpolitik des Vereins.

Noch einmal im Bösinger Trikot

Sowohl Kevin Hezel als auch Yannick Spät haben in der starken Landesliga Württemberg zuletzt fast alle Spielminuten absolviert und belegen derzeit mit dem VfB Bösingen den fünften Platz. Schon an diesem Sonntag, 6. Februar, treffen die Neuzugänge auf ihren neuen Verein. Dann bestreitet der VfB Bösingen um 12 Uhr in Alpirsbach ein Testspiel gegen die U21 des FC 08 Villingen.