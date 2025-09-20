FC 08 – die große Baustelle: Patzer und Pannen – aus der Festung wird eine Geschenkabteilung

Villingen bekommt seine Probleme in der Defensive nicht in den Griff. 16 Gegentreffer hat der FC 08 in sechs Heimspielen kassiert. Nur noch 439 Fans sehen das 3:5 gegen Nöttingen.
Oberliga: Während die Nöttinger am Freitagabend den vierten Sieg in Folge feiern, wird Steffen Breinlinger im Spielerkreis laut. Kein Wunder – hatten seine Schützlinge im wilden Torspektakel gegen den FCN doch zuvor eine Defensivleistung gezeigt, die das Wort „oberligatauglich“ nicht verdient hatte. Nöttingen nahm die Geschenke der Villinger dankend an.