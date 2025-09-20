FC 08 – die große Baustelle: Patzer und Pannen – aus der Festung wird eine Geschenkabteilung

Villingen bekommt seine Probleme in der Defensive nicht in den Griff. 16 Gegentreffer hat der FC 08 in sechs Heimspielen kassiert. Nur noch 439 Fans sehen das 3:5 gegen Nöttingen.

Oberliga: Während die Nöttinger am Freitagabend den vierten Sieg in Folge feiern, wird Steffen Breinlinger im Spielerkreis laut. Kein Wunder – hatten seine Schützlinge im wilden Torspektakel gegen den FCN doch zuvor eine Defensivleistung gezeigt, die das Wort „oberligatauglich“ nicht verdient hatte. Nöttingen nahm die Geschenke der Villinger dankend an.

Die Defensive Unnötige Abspielfehler, fehlende Unterstützung der Teamkollegen nach Patzern, Missverständnisse, technische Pannen oder falsche Raumaufteilung: Torwart Andrea Hohxa wurde nicht nur bei den viel zu einfachen Gegentreffern von Tasos Leonidis (13., 29.), Matej Mijic (53.), Salvatore Catanzano (60.) und Stefan Zimmermann (71.) allein gelassen.

„Ich habe keine Erklärung dafür. Wir hatten einen klaren Plan. Es sind teilweise individuelle Dinge, es sind teilweise Planabläufe, die wir besprochen hatten und dann nicht so durchführen. Es ist aber auch so, dass wir teilweise in der Offensive nicht das Momentum zu uns ziehen“, denkt Steffen Breinlinger vor allem an die schnellen Gegentreffer nach dem 2:2- und 3:3-Ausgleich durch Doppelpacker Kevin Müller (50., 55.). Noch in der ersten Hälfte hatte Fabio Pfeifhofer (37.), der wie Marcel Sökler, Kevin Müller und Co. noch weitere sehr gute Möglichkeiten nicht nutzte, den 1:2-Anschlusstreffer markiert.

„Das war heute sicherlich ein Rückschritt“, meinte Steffen Breinlinger. Ein großer sogar.

Das Torjägerduell

Ach ja – trotz der unerklärlichen Defensivpatzer hätte der FC 08 Villingen an diesem Abend dennoch einen Dreier einfahren können. Chancen dafür waren genügend vorhanden. Auch Torjäger Marcel Sökler hatte kein Zielwasser getrunken – oder FCN- Goalie Thilo Marksteiner parierte stark. Besser machte es auf der anderen Seite Tasos Leonidis, der zwei seiner drei dicken Möglichkeiten eiskalt in die Maschen setzte.

Damit hat der Nöttinger mit nun acht Treffern Marcel Sökler (7) an der Spitze der Oberliga-Torjägerliste abgelöst.

Keine Festung mehr

Nach neun Spieltagen hat der Regionalliga-Absteiger weiter nur elf Punkte auf dem Konto. Die Nullachter sind in der Oberliga BW nur noch Mittelmaß – und dies trotz einer der besten Offensiven der Klasse. Die Defensive ist übrigens nicht erst in dieser Runde die Hauptbaustelle.

Auch in der vergangenen Saison sowie in der Aufstiegsspielrunde 2023/24 war die Abwehrarbeit bereits der Schwachstelle der Nullachter.

Dazu kommt die unerklärliche Heimschwäche. Das 3:5 gegen Nöttingen war die dritte Pleite in der MS Technologie-Arena – bei zwei Siegen und einem Unentschieden. Dabei kassierte der FC 08 satte 16 Gegentreffer daheim (!). Von der Festung Friedengrund ist nichts mehr übrig.

Statistik

FC 08 Villingen: Hoxha – Krieger, Busam, Liserra, Rinaldi – Pintidis (72. Tadic), Derflinger, Müller, Cristilli (65. Cristilli) – Sökler, Pfeifhofer (87. Y. Spät).

FC Nöttingen: Marksteiner – Gärtner, Zimmermann, Türköz, Leonidis (62. Sahiti, 87. Savvidis), Manduzio, Mijic (67. Weißer), Fassler, Waldraff, Zenner (88.Sarikaya), Catanzano (87. Campanile).

Tore: 0:1 Leonidis (13.), 0:2 Leonidis (29.), 1:2 Pfeifhofer (37.), 2:2 Müller (50.), 2:3 Mijic (53.), 3:3 Müller (55.), 3:4 Catanzano (60.), 3:5 Zimmermann (71.).

Schiedsrichter: Maurice-Alexander Bollheimer (SV Langensteinbach).

Gelbe Karten: -/Leonidis, Catanzano.

Zuschauer: 439.