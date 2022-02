1 08-Mittelfeldspieler Mokhtar Boulachab bereitete gegen Holzhausen nicht nur das 1:0 vor, sondern zeigte insgesamt eine gute Leistung. Foto: Marc Eich

Eine Woche vor dem Oberliga-Re-Start hat der FC 08 Villingen bei seinem letzten Test gegen den württembergischen Verbandsliga-Tabellenführer FC Holzhausen 3:3 gespielt.















Die Villinger Generalprobe fand auf dem Kunstrasenplatz in Sulz statt. Beim FC 08 fehlten die leicht angeschlagenen Nico Tadic und Matthias Heiligenstein. Ebenso Jonas Busam, der seine Krankheit noch nicht auskuriert hat. Überraschend kehrte für 20 Minuten in der Schlussphase der zuletzt verletzte Angreifer Kamran Yahyaijan zurück aufs Feld.

Die in der ersten Halbzeit dominierenden Nullachter gingen in der 42. Minute duch Erich Sautner – nach Flanke von Mokhtar Boulachab – mit 1:0 verdient in Führung.

Drei "Geschenke" an Holzhausen

Die Holzhausener drückten mit Beginn des zweiten Durchgangs mehr aufs Gas. Nach Ballverlusten der Villinger im Mittelfeld erzielte Kevin Müller (51.) den 1:1-Ausgleich für die Württemberger. Nur eine Zeigerumdrehung später nutzte Holzhausen einen individuellen Fehler des eingewechselten Villinger Verteidigers Tim Zölle zur 2:1-Führung. Aber der ebenfalls in der 55. Minute neu ins Spiel gekommene 08-Neuzugang Ibrahima Diakite sorgte für das 2:2 (70.). Der Oberligist war dann in den Folgeminuten dem 3:2 bei guten Chancen näher, aber diesen Spielstand schafften dann die Holzhausener mit einem abgefälschten Schuss von Simon Bok (81.). Der 3:3-Ausgleich der Villinger in der 90. Minute durch Harry Föll per Kopfball bedeutete dann ein gerechtes Endergebnis in einem sehr intensiven Testspiel.

Große Fortschritte beim Spiel mit dem Ball

08-Chefcoach Marcel Yahyaijan zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem letzten Test-Auftritt seines Teams: "Es war sogar ein Test auf Oberliga-Niveau. Wir haben vieles gut gemacht. Das einzige, was mich etwas ärgert, sind die drei Gegentore, die unglücklich gegen uns gefallen sind. Diese sehe ich aber eine Woche vor dem Punktspielbeginn auch als einen wichtigen Aufwach-Effekt für uns an. Wir sind bei den drei Gegentreffern nicht ausgespielt worden, sondern wir waren jeweils in dem Moment nicht genug fokussiert. Dies müssen wir besser machen."

Noch vier Mal Training – dann geht es in Bruchsal los

Und Marcel Yahyaijan weiter: "Ich ziehe ein posivites Fazit unserer Vorbereitung. Wir haben in den Testspielen überzeugt, viele Tore geschossen. Die Spielfreude war immer da. Und vor allem im Spiel mit dem Ball sind wir einen wichtigen Schritt in den vergangenen Wochen weitergekommen." Vier Mal wird der FC 08 in dieser Woche trainieren, dann geht es am Samstag (14.30 Uhr) in Bruchsal wieder um Punkte.FC 08 Villingen: Schwenk (82. Stelz) – Chiurazzi, Ovuka, Bruno (46. Zölle) – Albrecht, Boulachab, Wehrle (70. K. Yahyaijan), Ceylan (55. Badiane), Kunz (55. Liserra) – Bak (55. Diakite), Sautner (70.Föll).