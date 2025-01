1 Freuen sich gemeinsam (von links): Simon Tritschler, Luzia Burgbacher, Vorsitzender Marcel Wehrle und Kevin Beyer. Foto: FC

Der Fußballclub würdigte die langjährige Schiedsrichterin für mehr als 50 Jahre Vereinstreue.









Nach einem ereignisreichen Jahr, war es Zeit Danke zu sagen, so kam man bereits zum dritten Mal in Folge im Gasthaus Rössle zusammen, schreibt der Fußballclub in einer Pressemitteilung.