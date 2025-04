FC 07 Albstadt: Mosers Freistoß beschert Albstadt den Heimsieg

LANDESLIGAFC 07 Albstadt – SV Seedorf 1:0 (0:0). Die Albstädter Spieler und Verantwortliche lagen sich nach Schlusspfiff jubelnd und aufatmend in den Armen. Denn der knappe Sieg über den SV Seedorf hing bis in die Nachspielzeit hinein am seidenen Faden. Zunächst verhinderte Chris Leitenberger im Tor der Nullsiebener per Glanzparade den möglichen Ausgleichstreffer (86.), dann verhinderte der Pfosten nach einem Freistoß (90.+3) noch das Remis.

Sieg „geht in Ordnung“

Eine Punkteteilung wäre jedoch laut SVS-Trainer Emanuele Ingrao nicht verdient gewesen wäre: „Albstadt hat seine Torchance genutzt und insgesamt sehr gut gespielt. Der Sieg geht deshalb ganz klar in Ordnung.“ Entsprechend zufrieden war Ingraos Pendant auf der anderen Seite, Albstadt-Coach Samed Akbaba: „Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass wir mal das Glück erzwingen und uns endlich für den Aufwand belohnen müssen, den wir seit Wochen betreiben. Wir waren im letzten Heimspiel gegen Nehren und auch in Bösingen eigentlich die bessere Mannschaft, hatten aber das Pech auf unserer Seite. Es war heute von der ersten Minute an eine Topleistung von meinem Team.“

Güngör hat erste Chance

Besser in diese Begegnung fand zunächst der Gastgeber, der nach rund eigentlich hätte in Führung gehen sollen. Ein Pass im Fünfmeterraum von Torhüter Moritz Karcher auf holprigem Geläuf auf seinem Mitspieler wurde fast zum vorösterlichen Geschenk für die Nullsiebener, doch der Keeper bügelte seinen Fehler wieder aus und rettete mittels Glanzparade gegen Samed Güngör. In der 27. Minute dann die erste dicke Chance für die Gäste: Ein Diagonalpass auf die rechte Abwehrseite des FC 07, anschließend traf Mario Grimmeisen per sattem Fernschuss aus Seedorfer Perspektive nur die Latte.

Jeweils eine weitere Möglichkeit beider Teams sahen die Zuschauer noch im ersten Durchgang. Zunächst scheiterte Marcello Anicito nach Eckstoß von Lewin Moser aus rund 18 Metern per Volley am Seedorfer Keeper (31.), danach entschärfte 07-Torwart Chris Leitenberger nach einem schulbuchmäßigen Konter den Ball von Jan Seiferling, lenkte den Schuss mittels Glanzparade gekonnt über die Latte (34.).

Siegtreffer in der 76. Minute

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld und wenigen Torraumszenen. In der 76. Spielminute dann die Erlösung für Albstadt: Ein Freistoß von Moser aus rund 25 Metern, halblinke Position, flog an Freund und Feind vorbei durch den Strafraum und schlug schlussendlich im unteren Toreck von Seedorf vielumjubelt ein. Zu diesem Zeitpunkt war die Führung für Albstadt durchaus – auch in Summe der Tormöglichkeiten und Spielanteilen – insgesamt nicht unverdient.

In der anschließenden Schlussphase mussten die Gastgeber nochmals ordentlich zittern, doch am Ende blieben die drei Punkte in Albstadt.