Der geschäftsführende Vorsitzende Jürgen Pfaff vermeldete bei der Hauptversammlung des FC 07 Albstadt einen kontinuierlichen Anstieg der Mitgliederzahl – in den vergangenen drei Jahren um gut 25 Prozent: laut Pfaff Resultat intensivierten Jugendarbeit und der Wiederbelebung der Zweiten Mannschaft, der in ihrer ersten Saison ein Senkrechtstart gelang.

Gegen das Defizit steuern

Zum Nulltarif war das freilich nicht zu haben; der Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 weist ein Defizit aus. Hier, so Pfaff, gelte es gegenzusteuern. „Wir müssen unsere Ziele an die wirtschaftlichen Möglichkeiten anpassen und uns noch stärker auf unsere ‘Basics‘, die verstärkte Jugendarbeit und Förderung junger, talentierter und einsatzfreudiger Spieler, konzentrieren.“ Das größte Problem des Vereins ist freilich personeller Natur: Es werde zunehmend schwieriger Mitglieder, Freunde oder Gönner für ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen, klagte Pfaff – der jetzige Vorstand sei noch für ein Jahr im Amt; schon seit längerem bemühe man sich, neue Kollegen für das Gremium zu gewinnen. Doch die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, sei – wie in anderen Vereinen – minimal.

Ein Wechselbad der Gefühle

Im Hinblick auf das Abschneiden der Aktiven-Mannschaften sprach Cedo Vujacic, Vorsitzender Sport, von einem „Wechselbad der Gefühle“. Das Landesligateam hat die Erwartungen 2023 nicht gänzlich erfüllt; am letzten Spieltag, der den Abschied von Trainer Alex Eberhart brachte, stand immerhin ein versöhnlicher vierter Tabellenplatz zu Buche – im Vorjahr war es der fünfte gewesen. Die zweite Mannschaft um das Trainerteam Daniel Josipovic und Miki Tomovic hat schnell in die Erfolgsspur gefunden und schon im ersten Jahr alle Erwartungen übertroffen. Juniorenkoordinator Daniel Schneider nannte als übergeordnetes Ziel seiner Arbeit, eine durchgängige Jugend von den Bambini bis zu den A-Junioren zu schaffen – am 1. Juli 2024 werde es erreicht sein.

Mehr Jugendspieler sind aktiv

Die Zahl der Jugendspieler sei wieder deutlich gestiegen; nach mehrjähriger Durststrecke stellten sich erste Erfolge ein. Die Berichte der AH und der Schiedsrichter verlas Jürgen Pfaff: Die AH-Abteilung trainiere regelmäßig und bestreite Turniere; die Zahl der Unparteiischen betrage derzeit sieben – eine gute Basis, aber noch ausbaufähig. In seinem Grußwort warb Oberbürgermeister Roland Tralmer fürs Ehrenamt. Außerdem versicherte er , dass die Stadt Albstadt trotz aller Sparzwänge die Sportförderung auf dem bisherigen Niveau fortführen wolle.

Die Geehrten

Ausgezeichnet

hat der FC 07 Albstadt für 25 Jahre Mitgliedschaft Jakob Bitzer, Andreas und Petra Christiansen, Kurt Conzelmann, Fritz Faupel, Jost Müller, Gabi Schlachter, Bettina Schwedt und Thomas Binder. Für 40 Jahre Treue geehrt wurde Gerd Lehmann, für 50 Jahre Gerhard Gonser und Norbert Schumacher.