FC 07 Albstadt: Brüder-Zange in der Außenverteidigung

1 Semih (links) und Ahmet Cetin laufen gemeinsam für den FC 07 Albstadt auf. Foto: Kara Semih und Ahmet Cetin gehören beim FC 07 Albstadt zu den absoluten Leistungsträgern. Das Brüderpaar möchte mit den Blau-Weißen in der kommenden Landesliga-Saison ganz oben angreifen.







Link kopiert



Vier Spiele hat der FC 07 Albstadt in der Landesliga noch vor der Brust: in Rottenburg und Empfingen sowie zuhause gegen Tuttlingen und Zimmern. Den Klassenerhalt hat das Team von Cheftrainer Samed Akbaba seit dem 3:2-Heimsieg gegen den SV Wittendorf am vergangenen Wochenende sicher. An diesem hatten auch zwei Brüder ihren Anteil: Semih und Ahmet Cetin. Der eine ist Links-, der andere Rechtsverteidiger – doch beide haben sie mit den Albstädtern in den nächsten Jahren noch viel vor.