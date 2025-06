FBI entsendet Verstärkung: Mindestens zwei Tote bei Schusswaffenangriff in USA

1 Im Bundesstaat Idaho sind zwei Feuerwehrleute getötet worden. Foto: Mark Lathrop/dpa/Mark Lathrop In den USA wurden bei einem Schusswaffenangriff laut Behörden mindestens zwei Menschen getötet. Nun wurde die Leiche des mutmaßlichen Täters gefunden.







Bei einem Schusswaffenangriff auf Feuerwehrleute in den USA sind den Behörden zufolge mindestens zwei Menschen getötet worden. Die Einsatzkräfte im US-Bundesstaat Idaho im Nordwesten des Landes seien dabei gewesen, einen Brand zu bekämpfen, als sie von einer unbekannten Anzahl Bewaffneter in einen Hinterhalt gelockt worden seien, sagte der örtliche Sheriff Robert Norris am Sonntag vor Journalisten. Dabei seien mindestens zwei Menschen getötet worden. Das FBI sprach von einem „aktiven Tatort“ und kündigte die Entsendung von Verstärkung an.