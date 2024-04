Mehr als 400 Polizisten waren am Mittwoch in der Region im Einsatz – an 50 Kontrollstellen nahmen sie unter anderem Verkehrssünder ins Visier.

An 50 Kontrollstellen kontrollierten Beamte am Mittwoch mehr als 1600 Menschen und 1100 Fahrzeuge.

Unterm Strich stehen insgesamt 37 Straftaten und 322 Ordnungswidrigkeiten, so das Fazit des mittlerweile siebten „Sicherheitstags“.

Lesen Sie auch

„Dass uns die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Raum sehr wichtig ist und uns am Herzen liegt, möchten wir auch mit dem länderübergreifenden ‚Sicherheitstag 2024‘ am gestrigen Tag unterstreichen“, betonte Offenburgs Polizeipräsident Jürgen Rieger am Donnerstag in einer Mitteilung der Polizei.

Polizeipräsident zieht positive Bilanz der Aktion

Die mehr als 300 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Offenburg wurden von etwa 110 Beamten der Einsatzpolizei, der Bundespolizei, des Zolls, der französischen Polizei, Mitarbeitern der Landratsämter und Kommunalen Ordnungsdiensten sowie des Eichamts tatkräftig unterstützt. „Dieser Personalansatz unterstreicht die Bedeutung des Sicherheitstages“, betont .

Die polizeilichen Maßnahmen erstreckten sich von Verkehrskontrollen auf der Autobahn und Bundesstraßen, über Kontrollen in Nahverkehrszügen, Überwachung von Gaststätten, bis hin zu strafprozessualen Maßnahmen wie Festnahmen, Wohnungsdurchsuchungen und Beschlagnahmungen.

Die Verkehrspolizei kontrollierte den „Schwerverkehr“ auf der Autobahn A5. Es ergaben sich 34 Beanstandungen gegen die Sozialvorschriften. Dreimal wurde die Weiterfahrt aufgrund Ladungssicherung und technischer Mängel an der Bremsanlage untersagt. Neun Sicherheitsleistungen im Gesamtwert von etwa 10 000 Euro wurden erhoben.

18 Wohnungsdurchsuchungen wegen Kinderpornografie

Die Kriminalpolizei vollzog unter anderem 18 Wohnungsdurchsuchungen wegen des Besitzes von Kinder- und Jugendpornografie und beschlagnahmte dabei eine Vielzahl an Beweismitteln.

Neben der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten war aber auch die Verhinderung dieser Taten ein Schwerpunkt des gestrigen Tages. Mehrere Präventionsinfostände wurden in Einkaufsmärkten und Fußgängerzonen betrieben und sollten die Bürgerinnen und Bürger zu verschiedenen Deliktsfeldern sensibilisieren.

Die Polizei informierte auch über Gefahren im Straßenverkehr und hatte dabei vor allem die Sicherheit der Zweiradfahrer „im Visier“.

Polizeipräsident Jürgen Rieger zog eine positive Bilanz des gestrigen Sicherheitstages. „Ein flächendeckender hoher Kontrolldruck, begleitet durch Präventionsmaßnahmen, festigen Sicherheit und Lebensqualität in unserer schönen Region“.