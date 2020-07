Fazit nach zwei Wochen Wie sicher ist die Corona Warn-App?

"Bei Facebook, WhatsApp und Co erkläre ich mich bereits bei der Anmeldung damit einverstanden, dass das Unternehmen meine Daten abgreifen darf", erklärt Oliver Buttler, Leiter der Abteilung Telekommunikation und Internet der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wie gut der eigene Account vor Hackerangriffen geschützt ist, habe jeder mit der Wahl seines Passworts selbst in der Hand. "Ich kann meinen Account bis zu einem gewissen Grad selbst schützen", so Buttler.