2 Die Gästefrequenz im Solemar ist wie erwartet noch etwas verhalten, doch bei der Kur und Bäder ist man sehr zufrieden über die ersten Öffnungstage. Für die Gäste hat es den Vorteil, dass der Erholungsfaktor um so höher ist. Foto: Strohmeier

Seit Dienstag, 15. Juni, ist das Solemar wieder offen, die Bilanz der ersten Tage: durchweg positiv. Das Personal freut sich nach sieben Monaten wieder arbeiten zu können, die Gäste freuen sich, dass sie wieder kommen dürfen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Bad Dürrheim - Es war in den ersten Tagen ein recht entspanntes Baden in der Sole, das die Gäste genossen. "Die Gästefrequenz ist wie vermutet verhalten, das war aber keine Überraschung, das wussten wir von anderen Einrichtungen, in anderen Landkreisen, die eher öffnen durften", informiert Kur und Bäder Geschäftsführer Markus Spettel und: "Wir sind sehr zufrieden, alle Mitarbeiter sind top motiviert. Schon die Tage vor der Öffnung sind alle gewuselt und haben alles gerichtet. Wir sind alle extrem glücklich, dass es wieder losgehen konnte." Denn man muss bedenken, dass viele der Mitarbeiter sieben Monate in Kurzarbeit waren, teilweise komplett. Doch seien alle gut wieder in die Arbeit reingekommen, so Spettel.

Zahlreiche Beschränkungen

Im Schnitt konnte man in der Therme täglich zwischen 300 und 400 Gäste begrüßen, wobei es ja noch die zeitliche Beschränkung gibt. Hier hätten die Badegäste auch sehr viel Verständnis. Auch die Sauna sei gut besucht gewesen. Habe einer kein Test, dann sei der Weg zur Zwölf-Stunden-Teststation in der Wandelhalle beim Kurhaus nicht weit, doch die meisten hatten alles notwendige dabei. Die Konzeption mit der zeitlichen Badebegrenzung, dass möglichst viele in den Genuss der Therme kommen, werde vorerst so beibehalten. Wenn man sehe, dass Platz ist, werde man sich überlegen, ob man auch wieder Tages­tickets verkauft. Ansonsten habe sich der Ablauf in den ersten Tagen bewährt. Vor dem Eingang des Solemar ist eine kleine Hütte aufgebaut. Hier prüfen die Mitarbeiter auf die drei Gs – getestet, genesen, geimpft. Danach geht es in den großen Kassenraum. Schlangen gab es bis jetzt nur vor der Öffnung um 9 Uhr, das sei aber auch früher schon so gewesen.

Von den Gästen habe es in den vergangenen Tagen auch einiges an Lob gegeben. "Sie sind froh, dass sie wieder kommen dürfen, wir sind froh, dass wir wieder öffnen konnten", so der Geschäftsführer. Auch seien schon die ersten Übernachtungsgäste aus den Hotels im Bad gewesen, ein Indikator, dass auch das Hotelgeschäft wieder anläuft.

Das Wellness-Center im Solemar war ebenfalls schon gut besucht in den vergangenen Tagen. Teilweise haben die Gäste vor Ort im Solemar einen Termin gebucht, teilweise von zu Hause aus.

Geschlossen für die Abo-Trainierenden ist noch die Medizinische Trainings Therapie (MTT). Bis dato konnte nur für die Patienten geöffnet werden, aber auch hier ist die Öffnung in Sicht. Am 21. Juni können die Sportler wieder kommen und an den darauffolgenden Wochenende 26. und 27. Juni soll das Trainingszentrum ebenfalls geöffnet sein.