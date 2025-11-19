Fazit der Stadtteiltage: Bürger wollen mit Lahrs OB Markus Ibert vor allem über den Verkehr sprechen

Ibert hat Dinglingen, Burgheim und Wylert besucht. Die Gäste der Stadtteiltage zeigten vor Ort auch ein großes Interesse an den gesamtstädtischen Entwicklungen.

Bei den diesjährigen Stadtteiltagen hat Oberbürgermeister Markus Ibert turnusgemäß die Stadtteile Dinglingen, Burgheim und Kippenheimweiler besucht. Während bei den Anliegen aus den Ortsteilen jeweils das Thema Verkehr im Vordergrund stand, zeigten die Gäste bei den Bürgertreffs zugleich großes Interesse an aktuellen gesamtstädtischen Entwicklungen, wie die städtische Pressestelle nun in einer Mitteilung berichtet.

Bei den Treffen entwickeln sich lebhafte Diskussionen In Dinglingen begann der Dialog demnach mit einem Rundgang mit Vertretern der Bürgergemeinschaft Dinglingen durch den Stadtteil. In Burgheim und Kippenheimweiler eröffnete Ibert den Bürgertreff mit einem kurzen Überblick zu den Themen, die für die Stadtentwicklung aktuell besonders wichtig sind: vom Neubau des Ortenau Klinikums, für den alle Planungen im Zeitplan liegen, über die für 2026 geplante Eröffnung des Innovations- und Gründerzentrums Innolab B 33 und weitere Aktivitäten zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung bis hin zur finanziellen Situation der Stadt Lahr, die zwar Einschnitte in den kommenden Jahren erfordern werde, aber auch weiterhin Investitionen insbesondere für Schulen und Kitas ermögliche.

Unsere Empfehlung für Sie Vom Azubi zum Rathauschef OB Markus Ibert erhält Auszeichnung für 40 Dienstjahre bei der Stadt Lahr Der Lahrer Oberbürgermeister ist von Regierungspräsident Carsten Gabbert für seine jahrzehntelange Tätigkeit im öffentlichen Dienst gewürdigt worden.

Besonders zum Thema Verkehr brachten die Bürger viele Anliegen aus den Stadtteilen vor – etwa zum Ausbau der Dinglinger Hauptstraße, zum Zustand der Luisenstraße in Kippenheimweiler oder zur Verkehrssituation auf der Burgbühlstraße in Burgheim. Weitere stadtteilbezogene Themen waren in Kippenheimweiler die Nahversorgung sowie der Waldmattensee.

Hinzu kam laut Mitteilung eine große Bandbreite gesamtstädtischer Themen: Bahnhofsdurchstich, Breitbandausbau, Erhalt der Ortsverwaltungen, E-Scooter in der Marktstraße, Fernwärme, Kita-Gebühren, Kreisstraße, Krematorium, Mobilitätsstationen, Surfpark, Tempo 30 – es entwickelten sich lebhafte Diskussionen, bei denen Ibert laut Mitteilung jeweils über den aktuellen Stand informierte und mit den Bürgern in den Austausch ging.

OB Ibert zieht ein positives Resümee

Die Bilanz fällt aus Iberts Sicht positiv aus: „Das Format der Stadtteiltage hat sich etabliert. Für die weitere Entwicklung unserer Stadt ist es mir wichtig, Impulse aus den Ortsteilen aufzunehmen und mit den Bürgerinnen und Bürgern auch zu gesamtstädtischen Themen im Dialog zu bleiben“, wird der OB in der Mitteilung zitiert.