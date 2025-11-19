Fazit der Stadtteiltage: Bürger wollen mit Lahrs OB Markus Ibert vor allem über den Verkehr sprechen

Ibert hat Dinglingen, Burgheim und Wylert besucht. Die Gäste der Stadtteiltage zeigten vor Ort auch ein großes Interesse an den gesamtstädtischen Entwicklungen.
Bei den diesjährigen Stadtteiltagen hat Oberbürgermeister Markus Ibert turnusgemäß die Stadtteile Dinglingen, Burgheim und Kippenheimweiler besucht. Während bei den Anliegen aus den Ortsteilen jeweils das Thema Verkehr im Vordergrund stand, zeigten die Gäste bei den Bürgertreffs zugleich großes Interesse an aktuellen gesamtstädtischen Entwicklungen, wie die städtische Pressestelle nun in einer Mitteilung berichtet.