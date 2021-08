1 Der Vorsitzende der Ballonsportgruppe Horb, Fabian Bähr, und Wettbewerbsleiter Martin Wegner kürten Stefan Zeberli zum Sieger des 5. Horber Neckar-Balloncups. Auf dem zweiten Platz landete Uwe Schneider und Bastian Schwarz auf dem dritten Rang (von links). Foto: Wagner

Insgesamt 16 Teilnehmer gingen in den frühen Morgenstunden am vergangenen Donnerstag beim 5. Horber Neckar-Balloncup (HNBC) an den Start. Am ersten Tag des HNBC setzten sich die Favoriten Stefan Zeberli (Platz 1) und Uwe Schneider (Platz 2) an die Spitze der Wertung, gefolgt von Bastian Schwarz auf dem dritten Rang.

Horb - Die Horber Ballonfahrerin Sylvia Meinl reihte sich nach dem ersten Wettbewerbstag auf dem 8. Rang ein. (wir berichteten). Die vierte Wettfahrt führte die Ballone am Freitagabend über Horb, Nordstetten und Ahldorf. Am Samstagmorgen steuerten die Piloten ihre Ziele in Ihlingen, Horb und Bildechingen an, bevor die sechste und letzte Fahrt ihren Abschluss mitten über der Stadt Horb fand.

Wettbewerbsleiter Martin Wegner (Würzburg) zeigte sich bei der Siegerehrung am gestrigen Sonntag mit dem Verlauf der Veranstaltung sichtlich zufrieden. Das Wetter habe mitgespielt und es wurden keine Proteste eingereicht. Der Vorsitzende der Ballonsportgruppe Horb (BSG) Fabian Bähr richtete eingangs seinen Dank an die Sponsoren, Wettbewerbsleitung und die Stadt Horb. "Unter diesen Voraussetzungen einen Wettbewerb auszurichten ist einfach klasse", betonte Bähr.

Alle Fahrten absolviert

Erstmals konnten beim HNBC aufgrund der guten Wetterverhältnisse alle Fahrten absolviert werden. Bürgermeister Ralph Zimmermann ließ in seinen Grußworten durchblicken, dass er eine romantische Sichtweise auf das Ballonfahren entwickelt habe. "Feine Ladies und Gentlemen, die sich in einem fairen Wettbewerb gegenüberstehen, aber nicht um jeden Preis um einen Platz auf dem Treppchen kämpfen", so seine Einschätzung. "Ja, wir sind definitiv eine Community. Wir fahren zwar als Aufgabe einen ›Ellenbogen‹, aber wir fahren unsere Ellenbogen nicht aus", gab Wettbewerbsleiter Wegner dem Bürgermeister recht.

Der HNBC wecke die Aufmerksam der Menschen in Horb, weshalb Zimmermann auch hofft, dass der Wettbewerb zu einer Tradition in der Stadt wird. Bei der anschließenden Siegerehrung reihten sich die Ballonfahrer-Neulinge Susanna Obieglo und Benjamin Butz auf den letzten Plätzen im Wettbewerb ein. Die Horber Pilotin Sylvia Meinl musste sich am Schluss mit dem 12. Rang hinter Katharina Kräck begnügen, welche lediglich 30 Punkte voneinander trennten.

"Das Wetter war einfach perfekt"

Der Zehntplatzierte Matthias Schlegel, welcher bereits oft in Horb übernachtet hat, erfüllte sich mit seiner Teilnahme am HNBC einen Traum. "Ich wollte wenigstens ein Mal über den Dächern von Horb schweben", verdeutlichte Schlegel. Während andere Piloten direkt nach dem Start die Windrichtungen auf ihren Laptops studierten, stieß Schlegel stattdessen in der Höhe Jubelrufe aus und hielt die Aussicht zunächst fotografisch fest, bevor er sich den Aufgaben des Wettbewerbs widmete.

Die zwei erfahrenen Junioren und Nationalmannschaftspiloten Nicolas Seyfert-Joiner (8. Platz) und Benedict Munz (6. Platz) schafften es in die "Top Ten" des Wettbewerbs. Munz trennten am Schluss nur 53 Punkte von dem Fünftplatzierten Markus Pieper. Sven Göhler fuhr mit 14 704 Punkten den vierten Platz ein.

Auf den ersten drei Plätzen setzten sich die Favoriten nach dem ersten Wettbewerbstag in unveränderter Reihenfolge bis zum Schluss fest. Bastian Schwarz holte sich den 3. Platz (15 415 Punkte), während Uwe Schneider mit 16 341 Punkten den 2. Platz belegte.

Der Sieger des diesjährigen HNBC heißt heuer wieder Stefan Zeberli, welcher sich mit 16 440 Punkten den Titel holte. Zeberli trat bereits zum vierten Mal in Horb an, was für ihn vielerlei Gründe habe. Zeberli würdigte unter anderem die Organisation sowie Wettbewerbsleitung und schätze zudem die Menschen in Horb sehr. Seinen letzten Dank richtete der Sieger des HNBC aber vor allem in die Lüfte. "Das Wetter war einfach perfekt", stellte Zeberli abschließend fest.