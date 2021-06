Der Gang in die Natur ist in der Pandemie beliebt. Sei es Radfahren, Wandern oder Spazieren. Doch leider erfolgt der Umgang mit der Natur und Kulturdenkmälern nicht immer respektvoll, heißt es in einer Mitteilung der Freunde der Fautsburg. So haben sie in der vergangenen Woche festgestellt, dass der Besen zum regelmäßigen Kehren auf der Fautsburg entwendet wurde.