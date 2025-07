Seit 13 Jahren ist Diesch Trainer beim TV Trichtingen, doch Wurzeln hat der Übungsleiter schon früher hier geschlagen.

„Vor über 20 Jahren bin ich der Liebe wegen nach Trichtingen gekommen. Damals habe ich noch aktiv beim TV Veringendorf gespielt. Die Faustballer des TV Veringendorf und TV Trichtingen sind schon Generationen davor durch eine Jahrzehnte lange Freundschaft verbunden. Und ich selber hatte schon mit meinem Heimatverein, dem TSV Ertingen, Ligaspiele gegen den TVT. So hat man sich also bereits gekannt“, blickt Armin Diesch auf den Beginn zurück.

Persönliche und private Verbindungen zum TVT

Entscheidenden Einfluss an der nun schon langfristigen Entwicklung hatten Frauen. So erzählt Diesch: „Ausschlaggebend war dabei die Freundschaft von Marius Storz Mutter und meiner Frau. So sind wir öfters ins Haus Storz gekommen und so kenne ich auch Marius seit seiner Jugend, und nicht nur durchs Faustball. Irgendwann hat mich dann Reiner Storz, Vater von Marius und auch ein alter Faustballer, gefragt, ob wir nicht gemeinsam die Jungs trainieren wollen, weil´s irgendwie nicht mehr voranging bei ihnen. Er würde Fitness machen und ich sollte das Balltraining übernehmen. Das war 2012. So hat’s begonnen.“

Mit gutem Beispiel vorangehen

In dieser Zeit hat sich der TV Trichtingen zur Faustballhochburg entwickelt, da alle an einem Strang ziehen. Und mit gutem Beispiel vorangehen. So auch Armin Diesch. „Damals haben die Jungs Landesliga im Feld und Bezirksliga in der Halle gespielt. Das Training hat dann schnell Früchte getragen, da die Jungs alles mitgemacht haben. Sie waren von mir auch überzeugt, da ich ein wenig im Faustball erreicht hatte und alle Übungen vormachen konnte. So sind wir gleich in der ersten Saison im Feld in die Verbandsliga aufgestiegen und im darauffolgenden Jahr mit einem Durchmarsch in die Schwabenliga“, verdeutlicht der TVT-Trainer, welche Begeisterung auf dem „Fackelberg“ entfacht wurde. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter.

Mehrere Aufstiege gefeiert

„2019 dann das erste Mal Aufstiegsspiele in die 2.Liga, bei denen wir leider den Aufstieg knapp verpasst haben. 2020 und 2021 die blöde Zeit von Corona, wo keine Spiele stattgefunden haben. Aber 2022 der Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd in der Halle und im Feld. 2023 wieder Abstieg in die Schwabenliga, die 2.Liga war mental eine zu große Bürde für die Mannschaft, was man durch die ganze Saison gemerkt hat. 2024 aber wieder Aufstieg und jetzt 2025 wirklich gefestigt in der 2. Liga mit Tendenz nach vorne ins obere Viertel.“

Begeisterung auf dem Fackelberg entfacht

Bestätigung für seine Arbeit beim TV Trichtingen erhält Armin Diesch von Lukas Schaal, Spieler und Vorstandsmitglied beim TVT. „Armin hat uns immer wieder auf ein neues Level gehoben. Seine Trainingseinheiten sind immer intensiv, machen Spaß und bringen uns immer weiter. Regelmäßig werden neue Übungen eingeführt. Ohne ihn und sein Faustballwissen und -begeisterung, wären wir heute nicht da, wo wir jetzt stehen. Ich denke, die Erfolge machen den Faustball beim TV Trichtingen auch für die Jugend interessant, wodurch mehr Kinder das Training besuchen.“

Die Strukturen passen im Verein, was den Aktivenbereich betrifft. Die Jugendarbeit wurde jedoch lange Zeit mangels geeigneter Trainer vernachlässigt doch auch hier macht sich die positive Entwicklung beim TV Trichtingen bemerkbar. „Wir haben jetzt auch wieder Jugendmannschaften mit hauptsächlich Trainern aus der 1.Mannschaft“, so Diesch.

Und Lukas Schaal ergänzt: „Für die erste Zweitliga-Saison mussten wir einen Hang auf dem Sportplatz abtragen, damit wir die Regularien für das Spielfeld bzw. den Auslauf einhalten konnten. Im selben Jahr haben sich die Regularien der IFA und der DFBL dann geändert, so dass diese Baumaßnahme eigentlich nicht mehr nötig war.“ Dennoch kann man beim TV Trichtingen stolz sein, eine tolle und besondere Heimspielstätte zu haben, in der eine gute Atmosphäre herrscht.

Visionen vom Aufstieg in die 1. Bundesliga

Die Krönung dieser Erfolgsgeschichte wäre die 1. Bundesliga. Gibt es Ambitionen oder Visionen von einem Aufstieg in das Oberhaus des Faustballs? Armin Diesch macht da kein Geheimnis daraus. „Die gibt’s natürlich bei mir … und einigen Spielern. Mein Traum wäre es, eine Saison in der 1.Liga zu spielen, auch wenn man da sicherlich nicht viel oder sogar gar kein Spiel gewinnen würde. Der Leistungsunterschied zwischen den beiden Ligen ist extrem groß. Aber zu den Aufstiegsspielen zur 1.Liga zu kommen ist auf jeden Fall realistisch, wenn die Jungs eine komplette Saison das spielen, was sie spielen können. Hätte ja dieses Jahr fast schon geklappt. Realistisch ist aber, in der 2.Bundesliga die nächsten Jahre zu spielen.“ Dem pflichtet Lukas Schaal bei: „Es wäre ein Traum, einmal in der 1. Liga zu spielen, auch wenn das Motto lauten würde: „Dabei sein ist alles“.