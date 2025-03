Toller und spannender Faustballsport wurde bei den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga Süd geboten. Die Männer des TV Trichtingen konnten den Heimvorteil aus Ausrichter nutzen und kehren nach einer souveränen Hallensaison in der Schwabenliga nun zurück in die 2. Liga.

Bei der Aufstiegsrunde der Hallensaison vor heimischer Kulisse in der Neckarhalle Oberndorf nahmen die TVT-Männer die Hürde.

Konzentriert gingen die Männer des TV Trichtingen in ihre Spiele. Foto: Jürgen Schleeh

Souverän wurde der TV Trichtingen am Samstag in der Vorrunde Sieger der Gruppe A und stand somit im Halbfinale. Hier kam es am Sonntagvormittag zum Duell gegen den MTV Rosenheim. Es entwickelte sich ein echter Krimi, der nach vier Sätzen 2:2 stand.

Freude pur beim TV Trichtingen, als nach dem 3:2 gegen den MTV Rosenheim das Finale erreicht war. Foto: Jürgen Schleeh

Dramatisch verlief der Entscheidungssatz, wobei die TVT-Männer zunächst mit 4:0 vorlegten. Dann war der MTV wieder dran, wechselte die Führung hin und her. Mit 11:9 setzte sich der TV Trichtingen letztlich durch und hatte nicht nur Grund zum Jubeln über den Finaleinzug, sondern damit war auch der Aufstieg in die 2. Liga Fakt.

Jubel beim TV Trichingen, nach dem Finaleinzug, womit auch der Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd Fakt war. Foto: Jürgen Schleeh

Im Endspiel standen die TVT-Männer dem TV Ochsenbach gegenüber, der sich im Halbfinale mit 3:0 gegen den SV Tannheim durchsetzte. Das Team von Trainer Armin Diesch legte mit 11:5 und 11:8 zur 2:0-Führung vor, brauchte noch den dritten Gewinnsatz.

Die Spieler des TV Trichtingen bedanken sich bei ihren Fans für die Unterstützung. Foto: Jürgen Schleeh

Doch dann entwickelte sich erneut ein Krimi, drehte der TVO das Spiel mit 11:7, 11:4 und 11:8, so dass der TV Trichtingen mit 2:3 unterlag, was die Freude über den Aufstieg jedoch nicht trübte.