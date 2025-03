Nach zwei Spielzeiten in der Schwabenliga wollen die von Armin Diesch trainierten TVT-Faustballmänner zurück in die 2. Bundesliga Süd. Die Aufstiegsspiele finden am Wochenende in der Neckarhalle Oberndorf statt.

Für Faustballteams aus den Süd-Ostdeutschen Spielklassen geht es um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Heimrecht und Ausrichter ist der TV Trichtingen, der mit seinen Fans im Rücken auf ein erfolgreiches Abschneiden hofft.

Souveräne Saison gespielt

Nach zwei Spielzeiten in der Schwabenliga wollen die von Armin Diesch trainierten TVT-Faustballmänner zurück in die 2. Bundesliga Süd. Nach der beeindruckenden Saison in der Schwabenliga, die der TV Trichtingen ungeschlagen dominierte, herrscht Euphorie und Zuversicht, dass man diese Herausforderung besteht und damit eine erfolgreiche Hallensaison krönt.

In diesem Jahr treten folgende Teams gegeneinander an: TV Trichtingen (Schwaben), TV Ochsenbach (Schwaben), MTV Rosenheim (Bayern) SV Tannheim (Bayern), SC DHFK Leipzig (Sachsen), TV Erfurt (Thüringen) sowie dem SV Sömmerda (Thüringen).

Teams aus vier Landesverbänden

Besonders interessant wird es sein zu sehen, wie sich die Teams aus Thüringen und Sachsen, der SC DHfK Leipzig, der TV 98 Erfurt und der SV Sömmerda, schlagen. Vergleiche gegen diese Mannschaften gab es in der Vergangenheit nämlich kaum.

Gespielt wird in zwei Gruppe, wobei die Vorrunde am Samstag, 8. März, um 12 Uhr beginnt. Gastgeber TV Trichtingen spielt in der Gruppe A und kommt in der fünften Partie zum Einsatz. Gegner ist der SV Tannheim.

Nach einem Spiel Pause gilt es gegen den TV Erfurt. Die jeweils beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die Finalrunde am Sonntag.

Die Trichtinger Faustballer hoffen auf ein erfolgreiches Wochenende und bauen auf die lautstarke Unterstützung der Fans von der Tribüne.

Gruppeneinteilung

Gruppe A:

TV Trichtingen, TV Tannheim, TV 98 Erfurt Gruppe B:

MTV Rosenheim, TV Ochsenbach, SV Sömmerda, SC DHfk Leipzig Vorrunde:

Samstag, 8. März ab 12 Uhr Finalrunde:

Sonntag, 9. März ab 10 Uhr