Zweitliga-Faustballer sind am Samstag auf dem Fackelberg aktiv, die TVT-Frauen am Sonntag. Beide wollen unbedingt punkten.

Die TVT-Männer erwarten am Samstag, 14. Juni, um 15 Uhr in der 2. Bundesliga den MTV Rosenheim und TSV Calw.

Noch Luft nach oben

Nach einer durchwachsenen Vorrunde, in der festzustellen war, dass die Mannschaft von TVT-Trainer Armin Diesch noch Luft nach oben hat, möchte das Team nun in der Rückrunde besser abschneiden und an die Leistungen anknüpfen, die sie in der Vergangenheit gezeigt haben. Mit vollem Einsatz und Teamgeist soll die Rückrunde erfolgreicher werden. LANDESLIGA FRAUEN Für die Frauen des TV Trichtingen steht in der Landesliga der erste Heimspieltag auf dem Programm. Auftakt ist um 10 Uhr am Sonntag, 15. Juni.

Die Vorrunde war bisher herausfordernd, mit nur einem Sieg, doch das TVT-Team gibt nicht auf. Für den Klassenerhalt ist es jetzt wichtig, mehr Punkte zu sammeln und sich im Tabellenmittelfeld zu behaupten. Mit Motivation und Einsatz wollen die Frauen die kommenden Spiele positiv gestalten.

Spannende Spiele erwartet

Zu Gast auf dem Fackelberg sind der TV Oberhausen, gegen die die TVT-Frauen die erste Partie absolvieren. Zudem der TSV Grafenau II und die SpVgg Weil der Stadt.

Der Rückrundenauftakt beim TV Trichtingen verspricht spannenden Faustball und die Chance für beide Teams, sich zu verbessern und gemeinsam Erfolge zu feiern.

Fans sind eingeladen, die Mannschaften zu unterstützen und die Spiele live vor Ort zu verfolgen.