Faustball: TSV Dennach zum dritten Mal Weltpokalsieger

Das Gefühl, Weltpokalsiegerin zu sein, kennt Anna-Lisa Aldinger eigentlicht gut. Bereits 2019 und 2024 gewann sie mit dem TSV Dennach den wichtigsten Faustball-Titel der Welt. Nun war das bei den World Tour Finals in Oberösterreich zum dritten Mal der Fall. Dennoch fehlen der Dennacher Spielertrainerin immer noch ein bisschen die Worte. „Es ist auf jeden Fall wahnsinnig beeindruckend, die weltbeste Mannschaft zu sein“, sagt Aldinger.

3:0-Sieg gegen TSV Calw

Beeindruckend ist aber nicht nur, dass die Faustballerinnen des TSV Dennach zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte Weltpokalsieger wurden, sondern auch, wie sie durch das Turnier marschiert sind – nämlich mit nicht einem einzigen Satzverlust. In der Vorrunde setzte sich Aldingers Team jeweils mit 3:0 gegen den TSV Calw, Faustball Kreuzlingen (Schweiz) und den Clube Duque de Caxias (Brasilien) durch. Auch die Brasilianerinnen von Sogipa Cargo Way stellten im Halbfinale augenscheinlich keine richtige Hürde dar.

Im Endspiel kam es vor über 1000 Zuschauern zur Neuauflage des Weltpokalfinales des Vorjahres gegen Jahn Schneverdingen. Mit 11:7, 11:8 und 11:7 triumphierte der TSV Dennach gegen das Team aus Niedersachsen erneut und verteidigte seinen Titel damit erfolgreich.

Mit gemischten Gefühlen

„Wir sind nach der durchwachsenen Saison mit sehr gemischten Gefühlen nach Österreich gefahren“, meint Aldinger und räumt ein: „Dass es so deutlich wird, hätten wir nicht gedacht.“ Doch im Lauf des Turnierverlaufs hätte ihr Team die Freude am Faustball zurückgewonnen und die deutlichen Siege gaben Mut.

Warum die Feldsaison in der Bundesliga so durchwachsen war, kann Aldinger nicht sagen. In der regulären Saison wurde ihr Team nur Dritter und schied in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft nach einer 2:3-Niederlage gegen den Ahlhorner SV bereits im Viertelfinale aus. „Das haben wir uns selber gefragt, warum die Saison so schlecht lief. Wir sind aber auch nur Menschen und keine Maschinen. Es waren vielleicht nur Kleinigkeiten. In Summe waren es aber zu viele“, sagt Aldinger. Eine dieser Kleinigkeiten war etwa die Verletzung von Schlagfrau Sonja Pfrommer gleich am ersten Spieltag. Auch Aldinger selbst verletzte sich im Lauf der Saison. Und dann war da noch der Umzug von Pia Neuefeind nach Norddeutschland. „Sie pendelte jedes Wochenende 600 Kilometer hin und 600 Kilometer wieder zurück“, zeigt Aldinger auf.

Vier umkämpfte Sätze

Völlig umgekehrt ist das Bild beim TSV Calw. Der hat bislang eine Sahne-Saison hinter sich und wurde Meister in der Süd-Staffel der Bundesliga. Bei den World Tour Finals in Oberösterreich verpasste er jedoch durch die 0:3-Niederlage gegen den TSV Dennach den Einzug ins Halbfinale. Im Spiel um Platz 5 musste sich das Team von Trainerin Petra Pfrommer dem SVD Diepoldsau-Schmitter (Schweiz) nach vier umkämpften Sätzen (10:12, 11:6, 11:7, 13:11) geschlagen geben und wurde somit Sechster.

Mit Schwung in die Halle?

Bleibt die Frage: Kann der TSV Dennach den Schwung als Weltpokalsieger in die Hallensaison der Bundesliga mitnehmen und dort wieder für Furore sorgen? Aldinger ist skeptisch: „Für mich sind das ganz unterschiedliche Spielsystem. In der Halle wurden wir vergangene Saison ja auch Europapokalsieger, konnten diesen Schwung aber nicht ins Feld mitnehmen.“