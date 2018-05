Faustball TSV Calw: Niederlage am zweiten Spieltag

"Leider ließen sich die Mädels davon täuschen, die Konzentration sank und die komplette Körperspannung fehlte ab dem dritten Satz", bemängelte Schöck. Der TV Eibach merkte das und kam immer besser in Fahrt. Svenja Schröder brachte die Calwer Abwehr immer mehr ins Wanken, so dass der dritte Satz mit 8:11 verloren ging. Schöck: "Eibach wurde immer stärker. Wir hatten keine druckvollen Angaben mehr und schafften es auch nicht, Svenja Schröder aus dem Spiel zu nehmen. Unsere Abwehr hatte Probleme und das Zuspiel kam nicht mehr so exakt an." Im vierten Satz kam Annika Bösch für Sandra Janot. Zwar konnten sich die Calwerinnen nochmals herankämpfen, dennoch wurde der Satz erneut mit 8:11 verloren. Im fünften Satz wechselten Dannecker und Schell die Seiten, aber es ging gleich mit zwei Angabenfehlern los. "Die anderen Angaben kamen nicht mehr druckvoll. Eibach konnte in Ruhe das Spiel aufbauen und Svenja Schröder punktete eins ums andere Mal. Es gelang überhaupt nichts mehr", bemängelte Schöck. Auch der kurze Wechsel von Dannecker in die Mitte konnte den Lauf nicht mehr unterbrechen und somit ging der fünfte Satz deutlich mit 11:4 an Eibach. Schöck: "Wir haben das Spiel zwar verloren, aber wir wissen, woran wir arbeiten müssen."