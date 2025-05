Das Team von Bundestrainer Olaf Neuenfeld absolvierte einen Lehrgang als Vorbereitung für die World-Games, die im August in China ausgetragen werden. Vom 20-Mann umfassenden Kader waren 18 Spieler dabei.

Dass die DTB-Auswahl Lehrgänge absolviert ist an sich nichts außergewöhnliches, aber dass man dazu zu einem Verein geht schon. So setzte man beim TV Trichtingen alle Hebel in Bewegung, um seinen besonderen Gästen einen möglichst angenehmen wie auch idealen Aufenthalt zu bieten.

Vereine arbeiten zusammen

Dazu trugen auch weitere Vereine aus dem Ort, wie der Schützenverein und Musikverein bei. Ebenso beteiligte sich der TV Oberndorf daran, der dafür sorgte, dass das Nationalteam im Neckarstadion Trainingseinheiten absolvieren konnte. Und passend zu seinen hochkarätigen Gästen hatten die Organisatoren des TV Trichtingen beste Wetterbedingungen „gebucht“.

Beste Bedingungen

Vielleicht hatte dafür Pfarrer Beck (Trichtingen) seine „Verbindungen nach oben“ ins Spiel gebracht, der ebenfalls unter den Zuschauern weilte. Die waren in großen Scharen auf den „Fackelberg“ gekommen.

Ebenso ließ es sich Mark Prielipp, Bürgermeister der Gemeinde Epfendorf, nicht nehmen, das Faustball-Nationalteam, das mit Spielern der aktuellen Top-Adressen im Faustballsport Deutschland gespickt ist, willkommen zu heißen. Er freue sich für den TV Trichtingen und seine Gemeinde, dass solch ein sportliches Ereignis zustande kam.

Zahlreiche Trainingseinheiten

Starke Aktionen zeigten die Faustballer des Nationalteams. Foto: Jürgen Schleeh

Zu dem Lehrgang des Nationalteams gehörten zahlreiche Trainingseinheiten, wobei es um Technik, Kondition, Athletik und den Feinschliff der Spielpraxis ging. Als krönender Abschluss fand am Samstag ein Turnier statt, bei dem Nationaltrainer Olaf Neuenfeld seinen Kader in drei Mannschaften aufteilte, dabei auch die Besetzungen durchmischte – und der von Armin Diesch trainierte TV Trichtingen, der vor dem Start in die Feldsaison der 2. Bundesliga Süd steht.

In zwei Halbfinals wurde ermittelt, wer ins Endspiel kommt. Dass die TVT-Männer in der Außenseiterrolle sind, war klar, und doch zeigte sich das Team enorm motiviert und engagiert.

Zuschauer sind begeistert

Jugendliche Faustballfans Foto: Jürgen Schleeh

Die Zuschauer zollten jeder gelungene Aktion und jedem Punkt mit Beifall. Zuerst stand der TV Trichtingen „Deutschland I“ gegenüber. Der erste Satz ging erwartungsgemäß klar mit 11:3 an die Auswahl. Im zweiten Satz hatten die TVT-Männer ihre Nervosität abgelegt und gewannen 11:8, was frenetisch von den Zuschauern gefeiert wurde. Im dritten Satz rückte die DTB-Auswahl mit 11:2 allerdings die Verhältnisse schnell wieder zurecht.

Gegen „Deutschland II“ musste sich der TV Trichtingen 0:2 geschlagen geben. Im ersten Satz hielt das Team von TVT-Trainer Armin Diesch beim 7:11 sehr gut dagegen und mit. Im zweiten Satz waren die Fronten beim 3:11 schnell geklärt. Hochklassigen Faustballsport wurde den Zuschauern im Finale geboten. Mit 2:0 (12:10 und 11:8) setzte sich „Deutschland I“ gegen „Deutschland II“ durch.

Gelungene Veranstaltung

Zuschauer säumten den Spielfeldrand Foto: Jürgen Schleeh

Rundum gelungen war für den TV Trichtingen dieses Event, dass die Faustball-Nationalmannschaft ihren Lehrgang hier absolvierte. So dankte TVT-Trainer Armin Diesch allen, die mitgeholfen und beigetragen haben. „Dank geht an den TV Oberndorf, der Stadt Oberndorf, für die Bereitstellung des Platzes, der extra hergerichtet wurde. Auch an den Musikverein sowie den Schützenverein, der uns das Schützenhaus zur Verfügung stellte, damit wir vom TV Trichtingen die Spieler bewirteten konnten.“

Rundumversorgung für Nationalteam

Der TVT organisierte eine „Rundumversorgung samt Übernachtungsmöglichkeiten“ der Nationalspieler. „Ohne die Unterstützung durch unsere Sponsoren wäre dies nicht möglich gewesen. Auch ihnen müssen wir großen Dank aussprechen“, so Diesch.

Auch aus sportlicher Sicht fällt das Fazit von Armin Diesch sehr positiv aus. „Dass wir einen Satz gewinnen, das war fast die Europameistermannschaft, einfach super. Für uns war das ein Großereignis, dass wir gegen die Nationalmannschaft spielen“, verspricht sich der TVT-Coach einen Motivationsschub, wenn sein Team nun in der 2. Bundesliga Süd um Punkte spielt.

Doppelspieltag für TVT in der 2. Bundesliga Süd

Dabei ist das Team von Trainer Armin Diesch am kommenden Wochenende doppelt gefordert. Am Samstag, 10. Mai, ab 15 Uhr beim Spieltag in Stuttgart-Vaihingen, trifft der TVT auf den ASV Veitsbronn sowie Gastgeber NLV Vaihingen. Am Sonntag, 11. Mai, ab 10 Uhr gastieren die TVT-Männer in Calw. Die Auftaktpartie ist gegen den TSV Calw II, zweiter Gegner der MTV Rosenheim.