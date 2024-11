Für die Faustballmänner des TV Trichtingen beginnt an diesem Wochenende die Hallensaison in der Schwabenliga mit einem Heimspieltag am Sonntag in der Neckarhalle Oberndorf. Nach dem Wiederaufstieg in der Feldsaison in die 2. Bundesliga Süd ist dies auch das Ziel in der Hallensaison.