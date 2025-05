Das gab’s noch nie: Die Faustballerinnen und Faustballer des TSV Calw sind in dieser Feldrunde jeweils in der 1. und 2. Bundesliga am Start – und an diesem Wochenende sind alle im Einsatz.

Einen erfolgreichen Auftakt bescherten sich die Calwer Löwinnen im Oberhaus mit zwei Auftaktsiegen zuhause. Der Vizemeister der letzten Hallenrunde will Ende Juli einmal mehr um die Medaillen spielen, diesmal im Rahmen der „German Finals“ vor großem Publikum und TV-Kameras in Dresden.

Um das Ziel im Blick zu behalten, sollten sie am Sonntag in Schweinfurt nachlegen. Gegner sind der Gastgeber und Aufsteiger TV SW-Oberndorf sowie der starke TSV Pfungstadt.

Einmaliges Erlebnis

Ein einmaliges Erlebnis feiert der TSV Calw in dieser Feldrunde: Jeweils zwei Männer- und Frauen-Teams sind in den 1. und 2. Bundesligen vertreten – das gab es noch nie in der Vereinsgeschichte. Alle vier Teams sind an diesem Wochenende im Einsatz und bestreiten nicht weniger als zehn Bundesliga-Begegnungen.

Doppelspieltag für Bundesliga-Männer

Die Frauen des TSV Calw 2 starten am Sonntag in Bad Staffelstein in die 2. Bundesliga Süd, treffen auf den SV Tannheim und TSV Staffelstein. Die Bundesliga-Männer gehen mit einem Doppelspieltag im Oberhaus ins Rennen: Am Samstag beim starken TV 1880 Käfertal in Mannheim und am Sonntag zuhause gegen den TV Waldrennach.

Vor der „Ersten“ dürfen sich die Männer des TSV Calw 2 in der 2. Bundesliga Süd präsentieren. Der Aufsteiger empfängt am Sonntag den TV Trichtingen und MTV Rosenheim am heimischen Aischbachweg in Altburg und trifft tags zuvor in Nürnberg auf zwei Liga-Schwergewichte: TV Eibach und TV Augsburg.

Spiele am Wochenende

Samstag, 13 Uhr in Nürnberg:

2. Bundesliga Männer: TV Eibach – TSV Calw 2 – TV Augsburg.

Samstag, 16 Uhr in Mannheim:

1. Bundesliga Männer: TV 1880 Käfertal – TSV Calw.

Sonntag, 10 Uhr in Calw-Altburg: 2. Bundesliga Männer: TSV Calw 2 – TV Trichtingen – MTV Rosenheim.

Sonntag, 10 Uhr in Bad Staffelstein: 2. Bundesliga Frauen, TSV Staffelstein – TSV Calw 2 – SV Tannheim

Sonntag, 11 Uhr in Schweinfurt: 1. Bundesliga Frauen, TV Oberndorf – TSV Pfungstadt – TSV Calw.

Sonntag, 15 Uhr in Calw-Altburg: 1. Bundesliga Männer, TSV Calw – TV Waldrennach.

Jeweils in Unterhaugstett gehen auch die jüngsten des Calwer Löwenrudels erstmals aufs Spielfeld: die weibliche U12 (Samstag, 10 Uhr) und die U10 (Sonntag, 10 Uhr).