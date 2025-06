Faustball-Meisterschaft der Damen: TSV Calw auf Final-Four-Kurs

1 Calws Samantha Lubik in Aktion Foto: Roland Wurster Auf heimischem Rasen stellten die Calwer Löwinnen am Sonntag die Weichen für ihre Teilnahme an der Faustball-Meisterschaftsendrunde in Dresden.







Die Sonne lachte über dem Altburger Faustballplatz und die Fans des TSV Calw freuten sich: Ihre Löwinnen heizten den Gästeteams bei über 30 Grad zusätzlich ein und ließen auch im Spitzenspiel den Konkurrenten abblitzen. Mit einem 3:1-Sieg nach überlegener Leistung im Topspiel gegen den TV Segnitz setzte sich Calw an der Tabellenspitze ab und erhöhte seine Chance auf die Direktqualifikation zu den Final Four in Dresden.