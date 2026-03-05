Faustball Europapokal: Der TSV Dennach und der TSV Calw greifen nach dem Titel

Die Faustballfrauen des TSV Dennach und des TSV Calw wollen vom European Champions Cup – Freitag und Samstag in Oberösterreich – den Titel oder zumindest eine Medaille entführen.

Eines haben die Faustball-Rivalinnen aus Dennach und Calw aktuell gemeinsam: Für beide verlief die Hallenrunde nicht nach Wunsch. Die erfolgsverwöhnten Pink Ladies aus dem Enzkreis, die vor einem Jahr vor heimischem Publikum deutsche Meisterinnen wurden, unterlagen in diesem Bundesliga-Winter gleich zwei Mal dem TV Segnitz, der sich am letzten Sonntag in Stuttgart auch den Titel schnappte.

Für Dennach blieb in der SCHARRena nach einem ganz knappen 3:2 gegen den VfL Kellinghusen wenigstens Bronze.

TSC Calw mit „Übergangsjahr“

Und die Löwinnen aus Calw? Sie gestalteten ihr „Übergangsjahr“ ohne die langzeitverletzte Hauptangreiferin Henriette Schell solide, für die Qualifikation zum Final-4 reichte es aber erwartungsgemäß nicht. Zum Saisonabschluss wollen sich beide Teams rehabilitieren, am Freitag und am Samstag beim internationalen Highlight EFA European Champions Cup.

Faustball-Hotspot Grieskirchen

Am oberösterreichischen Faustball-Hotspot Grieskirchen, zwischen Salzburg und Linz, stehen vor allem die Dennacherinnen unter Beobachtung. Sie gewannen unglaubliche zehn Mal in Serie den Europapokal.

Aller guten Dinge sind elf, wenn es nach Spielertrainerin Anna-Lisa Aldinger geht: „Wir wollen den Titel erneut verteidigen und rechnen und im Halbfinale gegen Union Compact Freistadt gute Chancen aus.“

Das sagt Leonie Pfrommer

Stark gehandicapt war in dieser Saison der TSV Calw. Kapitänin Leonie Pfrommer: „Nach der verpassten Qualifikation zur deutschen Meisterschaft ist es umso schöner, dass wir einen hochkarätigen Saisonabschluss haben. Wir fahren voll motiviert nach Österreich und bringen ein paar Edelfans mit. Toll, dass wir im Halbfinale dem DSV Diepoldsau-Schmitter gegenüberstehen. Wir haben in der Vergangenheit Trainingswochenenden miteinander verbracht und kennen uns gut. Das letzte Treffen bei den World Tour Finals haben wir gegen sie verloren, aber wir denken gern an den EFA Champions Cup 2025 bei uns in Calw zurück, wo wir das Spiel um Platz 3 knapp gewonnen haben. Mit Tanja Bognar steht die stärkste Angreiferin der Schweiz und eine der weltbesten Schlagfrauen gegenüber. Sie müssen wir ausschalten.“

Der Zeitplan

Freitag, 14 Uhr: Frauen, Union Compact Freistadt (Österreich) – TSV Dennach; 16 Uhr: Männer, STV Oberentfelden (Schweiz) – TSV Pfungstadt; 18 Uhr: Frauen, SVD Diepoldsau-Schmitter (Schweiz) – TSV Calw; 20 Uhr: Männer, Union Tigers Vöcklabruck (Österreich) – TV 1880 Käfertal.

Samstag: Spiele um Platz 3 und Endspiele.