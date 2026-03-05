Faustball Europapokal: Der TSV Dennach und der TSV Calw greifen nach dem Titel

Die Faustballfrauen des TSV Dennach und des TSV Calw wollen vom European Champions Cup – Freitag und Samstag in Oberösterreich – den Titel oder zumindest eine Medaille entführen.
Eines haben die Faustball-Rivalinnen aus Dennach und Calw aktuell gemeinsam: Für beide verlief die Hallenrunde nicht nach Wunsch. Die erfolgsverwöhnten Pink Ladies aus dem Enzkreis, die vor einem Jahr vor heimischem Publikum deutsche Meisterinnen wurden, unterlagen in diesem Bundesliga-Winter gleich zwei Mal dem TV Segnitz, der sich am letzten Sonntag in Stuttgart auch den Titel schnappte.