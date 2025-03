Und damit war wirklich nicht zu rechnen. Denn nach durchwachsenen Auftritten bei der Süddeutschen Meisterschaft vor einigen Wochen belegte das Team damals nur den dritten Platz.

Dadurch fand man sich bei der DM, die anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums in Grafenau ausgetragen wurde, mit den ersten der Regionalmeisterschaft Nord (Diepenau) und Süd (Karlsdorf) sowie Wangersen und der Spielgemeinschaft Dresden/Görlitz in einer wahren „Hammergruppe“.

Zunächst verhalten

Irgendwie durchkommen lautete daher auch die Devise der Trainer Conny Musch und Harald Sauerbrunn. Doch die TVU-Mädels waren von Beginn an voll da. Mit überzeugenden Auftritten holten sie sich jeweils ein Unentschieden gegen die Turnierfavoriten aus Karlsdorf und Diepenau. Nach einem Sieg gegen die SG Dresden/Görlitz fanden sie sich vor dem letzten Gruppenspiel plötzlich auf Platz zwei der Vorrundentabelle wieder.

Dann wird’s knifflig

Doch ausgerechnet jetzt, so kurz vor dem Weiterkommen wurde es auf einmal knifflig. Ein Satzgewinn und das Weiterkommen auf Platz zwei war gesichert. Eine Niederlage und auf einmal wäre man trotz 4:4 Punkten nur auf Platz vier gelandet. Und Wangersen legte los wie die Feuerwehr. Schnell stand es 2:7. Mit einer Auszeit konnte der Spielfluss des Gegners etwas unterbrochen werden. Aber nicht nur das. Aufbauend auf der mit Alizee Gerhardt, Emma Gentgen und Marlene Vogt überragenden besetzten Abwehr- und Zuspielfraktion konnten die beiden jungen Angreiferinnen Maja Oehlschläger und Alena Geiss immer öfters punkten.

Stück für Stück kämpften sich die TVU-Mädels an den Gegner aus Norddeutschland heran, glichen aus und holten sich mit 12:10 tatsächlich noch den so wichtigen Satzgewinn. Dass der zweite Satz mit 7:11 verloren ging spielte dann keine Rolle mehr. Vorrundenplatz zwei war erreicht.

Halten die Nerven?

Am Sonntagmorgen ging es im Viertelfinale gegen Hallerstein. Konzentriert ließen die Unterhaugstetter Mädels keinerlei Zweifel aufkommen. Sicher mit 11:4 und 11:7 zogen sie ins Halbfinale ein. Gegen Borgfeld, den Gruppenersten der anderen Vorrundengruppe, folgte wohl das spannendste Spiel der gesamten DM. Denkbar knapp mit 9:11, 11:9 und 8:11 siegte das Team aus dem Bremer Umland.

Voll fokussiert

Im Spiel um Platz drei gegen Wangersen war aber von Enttäuschung nichts mehr zu spüren. Wie schon im Gruppenspiel am Vorabend kam Wangersen besser ins Spiel und lag im ersten Satz ständig in Führung. Aber wie über das gesamte Wochenende hinweg – aufzugeben war für die Unterhaugstetter Mädchen niemals eine Option. Und so drehten sie schließlich mit 12:10 auch noch diesen Satz und gingen nach Sätzen in Führung.

Unbeschreibliche Szenen

Eine kurze Verschnaufpause in Satz zwei führte zum 7:11 und Satzausgleich. Im dritten Satz bauten die TVU-Mädels ihren Vorsprung immer mehr aus. Der Punkt zum 11:6 ging unter in unbeschreiblichem Jubel der zahlreichen Anhänger über eine anfänglich nicht für möglich gehaltene DM Bronzemedaille. TVU Unterhaugstett: Alena Geiss, Alizee Gerhardt, Emma Gentgen, Maja Oehlschläger, Marlene Vogt, Emma Hofrichter, Fabienne Hämmerle, Leana Mangas Schadt Shahista Pamery, Sophia Pfrommer.