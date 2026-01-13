Faustball Bundesliga: TSV Dennach plant fürs DM-Turnier

Die Pink Ladies besiegen den TSV Calw zuhause knapp, unterliegen im Spitzenspiel dem TV Segnitz und setzen sich auf Tabellenplatz zwei fest.
Die Bundesliga-Frauen des TSV Dennach mussten nach einem knappen 3:2-Sieg im Derby mit dem TSV Calw erst mal tief durchatmen. Der amtierende deutsche Meister (im Vorjahr im Endspiel zuhause ebenfalls gegen Calw) distanzierte den Verfolger auf vier Punkte und darf nun schon für das Meisterschaftsturnier planen, das am 28. Februar und 1. März in der SCHARRena in Stuttgart-Bad Cannstatt steigt.