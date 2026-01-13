Faustball Bundesliga: TSV Dennach plant fürs DM-Turnier

Die Pink Ladies besiegen den TSV Calw zuhause knapp, unterliegen im Spitzenspiel dem TV Segnitz und setzen sich auf Tabellenplatz zwei fest.

Die Bundesliga-Frauen des TSV Dennach mussten nach einem knappen 3:2-Sieg im Derby mit dem TSV Calw erst mal tief durchatmen. Der amtierende deutsche Meister (im Vorjahr im Endspiel zuhause ebenfalls gegen Calw) distanzierte den Verfolger auf vier Punkte und darf nun schon für das Meisterschaftsturnier planen, das am 28. Februar und 1. März in der SCHARRena in Stuttgart-Bad Cannstatt steigt.

Die Ergebnisse TSV Dennach – TSV Calw 3:2 (11:5, 11:4, 8:11, 9:11, 11:5); TV Segnitz – Dennach 3:1 (2:11, 11:4, 11:2, 11:8); Calw – Segnitz 0:3 (4:11, 6:11, 7:11). Die Calwer Löwinnen hingegen verabschiedeten sich aus dem Rennen um die Meisterschaft, für die in den Staffeln Süd und Nord in diesem Jahr nur je zwei Plätze zu vergeben sind.

Nach schwachem Start begann das von Schlagfrau Fenja Stallecker angeführte Team eine Aufholjagd, die Pink Ladies aber blieben im entscheidenden Durchgang vor heimischem Publikum in der Neuenbürger Stadthalle eiskalt.

Das sagt Patricia Lebherz

Calws Abwehrspielerin Patricia Lebherz: „Wir haben den ersten und zweiten Satz total verschlafen, hatten kein gutes Zusammenspiel und sind wie ein Ameisenhaufen herumgerannt. Fast jeder kurze Ball Dennachs war ein Punkt. Im dritten Satz haben wir die Kurzbälle dann abgeholt, sind in den Spielfluss gekommen und haben gekämpft. Leider hat es im fünften Satz nicht gereicht.“

Enttäuschte Gesichter bei den Calwerinnen, denn mit der Niederlage gegen Dennach ist das Traumziel DM-Teilnahme praktisch kaum mehr erreichbar. So war im Anschluss gegen den TV Segnitz, der derzeit in meisterlicher Verfassung auftritt, nichts zu holen.

Angeführt von der überragenden Svenja Schröder besiegten die Mainfränkinnen im Bundesliga-Spitzenspiel Erster gegen Zweiter auch den TSV Dennach nach einem Fehlstart klar mit 3:1 Sätzen und verteidigten die Tabellenführung.

Am Sonntag geht’s weiter

Auch die Hereinnahme von Sonja Pfrommer, die erstmals seit Mitte November für Dennach auf dem Spielfeld stand, konnte an der Dominanz der Fränkinnen nichts ändern.

Am Sonntag, 11 Uhr, empfängt der Tabellen-Fünfte Calw den Vierten TSV Pfungstadt und den Dritten TV 1880 Käfertal – alle mit 12:8 Punkten. Zur gleichen Zeit hat Dennach im Stuttgarter Norden zwei vermeintlich einfache Gegner vor der Brust: Gastgeber TV Stammheim und Schlusslicht TV SW-Oberndorf.