Faustball Bundesliga: Kampfgeist des TSV Calw wird belohnt

Die Calwer Bundesliga-Faustballerinnen bleiben in Stuttgart mit Siegen auf Kurs. Doch es war nicht einfach.
Mit zwei Siegen am dritten Bundesliga-Spieltag schieben sich die Calwer Faustballfrauen ins Vorderfeld der Tabelle. TV Stammheim – TSV Calw 2:3 (11:8, 7:11, 11:8, 8:11, 6:11). TSV Ötisheim – Stammheim 0:3 (5:11, 6:11, 5:11). Calw – Ötisheim 3:0 (11:5, 11:8, 11:8). Das sah lange Zeit nicht gut aus für die Calwerinnen. Der Auftaktgegner, das Heimteam vom TV Stammheim, begeisterte sein Publikum im Stuttgarter Norden mit starken Aktionen gegen den deutschen Vizemeister TSV Calw.