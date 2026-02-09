Faustball Bundesliga: In der „Hölle Nord“ platzt der Traum des TSV Calw

Nichts wird’s mit der Teilnahme am Final-4 um die deutsche Meisterschaft in Stuttgart für den Faustball-Bundesligisten TSV Calw. Der TV Brettorf macht’s
TV Brettorf – TSV Calw 5:0 (11:9, 11:8, 11:8, 12:10, 11:7 – Entscheidungssatz 11:8). Mit zwei Chancen im Gepäck und einigen Fans im Gefolge waren die „Löwen“ in den Landkreis Oldenburg gefahren. Der Vierte nach der regulären Runde in der Südstaffel hatte mit einem Heimsieg (5:4) in der Walter-Lindner-Sporthalle vorgelegt und setzte den Favoriten aus Brettorf unter Druck.