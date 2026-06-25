Faustball-Bundesliga: Entscheidende Heimspieltage in Dennach und Calw

In der Faustball-Bundesliga der Frauen stehen am Sonntag die Heimspieltage beim TSV Dennach und beim TSV Calw an.

Die Faustball-Bundesliga-Frauen des TSV Dennach gehen mit der herausragenden Bilanz von 24:0 Punkten aus zwölf Spielen in ihren vorletzten Heimspieltag an diesem Sonntag. In den beiden Spielen gegen den Tabellendritten TSV Pfungstadt und den TV Unterhaugstett steht das Team um Spielertrainerin Anna-Lisa Aldinger aufgrund der überragenden Satzbilanz (36:3) ganz dicht vor dem Titelgewinn in der Süd-Staffel. Die Endrundenteilnahme ist bereits in trockenen Tüchern.

Das Topspiel des Tages zwischen dem TSV Dennach und dem TSV Pfungstadt beginnt um 11 Uhr. Dabei kommt es zum Duell der beiden ehemaligen deutschen Nationalschlagfrauen Sonja Pfrommer und Stephanie Thomas (ehemals Dannecker), die schon gemeinsam einen WM-Titel feiern konnten.

Im zweiten Spiel empfangen die Dennacherinnen den TV Unterhaugstett. Das Derby könnte zum letzten in naher Zukunft werden, denn der Aufsteiger steht mit 6:18 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. 0:3 ging das Hinspiel aus.

Auch die dritte Begegnung dürfte sich am Sonntag recht eindeutig gestalten, denn wenn der TSV Pfungstadt gegen den TSV Dennach verlieren sollte, muss er gegen den TVU Unterhaugstett gewinnen, um sich für Platz drei und damit für die DM-Endrunde abzusichern.

Zwei Siege Voraussetzung

Ein paar Kilometer weiter auf der Anlage des TSV Calw am Altburger Aischbachweg rechnet man natürlich mit einem 20:8-Punktestand der Pfungstädter am Ende der Spiele in Dennach – und dann wäre der zweite Tabellenplatz sicher. Voraussetzung dafür sind aber zwei Heimsiege bei seinem Heimspieltag (ebenfalls ab 11 Uhr) gegen den TV Käfertal und den TV Segnitz. Die beiden Verfolger stehen mit jeweils 14:10 Punkten auf den Plätzen vier und fünf in Lauerstellung. Wer sich aus dem Duo noch Hoffnungen auf eine DM-Teilnahme machen will, muss gegen den TSV Calw und im direkten Vergleich punkten.