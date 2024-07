Faustball-Bundesliga: Calw erwartet Sonntag der Entscheidungen

1 Der TSV Calw mit Henriette Schell, Ida Hollmann, Samantha Lubik und Fenja Stallacker (von links) ist auf dem Weg zum Titel. Foto: Kraushaar

Die Bundesliga-Frauen des TSV Calw wollen am Wochenende zu Hause in Altburg den ersten Platz in der Süd-Staffel der Bundesliga einfahren – und der TV Unterhaugstett sich den Klassenerhalt sichern.









Am Ende einer fast durchweg überzeugenden Feldsaison wollen die Faustballerinnen des TSV Calw am Sonntag vor heimischem Publikum noch einmal auftrumpfen. Ab 15 Uhr geht es für alle drei Mannschaften, die in Altburg am Aischbachweg zum letzten Spieltag der Süd-Staffel der Bundesliga gegeneinander antreten, um viel.