Faustball-Bundesliga: Beim TSV Calw sprudeln die Punkte

1 Der TSV Calw gewann das Derby gegen den TV Unterhaugstett. Foto: Kraushaar

Mit zwei klaren 3:0-Siegen kehrt der TSV Calw vom Bundesliga-Spieltag aus Bad Liebenzell zurück. Leer gehen dagegen die Gastgeberinnen des TV Unterhaugstett aus. Immerhin: Einen Satz können sie gegen den TV Käfertal überraschend gewinnen.









Beim ersten Heimspieltag der Unterhaugstetter Bundesliga-Faustballerinnen sprudelte die Punkte-Quelle in der Kurstadt in erster Linie für den TSV Calw. Das Team um Nationalspielerin Henriette Schell holte sich mit zwei 3:0-Siegen die Tabellenführung in der Bundesliga. Vier Spiele, 8:0 Punkte bei einer überragenden Bilanz von 12:1 Sätzen – der TSV Calw befindet sich auf dem direkten Weg in die Bundesliga-Endrunde beim TSV Dennach.